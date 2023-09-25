В Харькове во вторник — военные учения: важная информация для горожан
Фото: Генштаб ВСУ
В Харькове с 00:00 до 24:00 26 сентября будут проводиться плановые военные учения.
В них примут участие все подразделения ВСУ, обеспечивающие оборону города, сообщают в департаменте по взаимодействию с правоохранительными органами и гражданской защиты горсовета.
Харьковчан просят сохранять спокойствие и не сообщать в соцсетях о перемещении техники и личного состава.
Как сообщил спикер Управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула, 26-27 сентября СБУ совместно с Силами обороны будет проводить в Харькове антитеррористические (контрдиверсионные) мероприятия.
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- • Дата публикации материала: 25 сентября 2023 в 17:55;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове с 00:00 до 24:00 26 сентября будут проводиться плановые военные учения.".