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В Харькове во вторник — военные учения: важная информация для горожан

Общество 17:55   25.09.2023
Елена Нагорная
В Харькове во вторник — военные учения: важная информация для горожан Фото: Генштаб ВСУ

В Харькове с 00:00 до 24:00 26 сентября будут проводиться плановые военные учения.

В них примут участие все подразделения ВСУ, обеспечивающие оборону города, сообщают в департаменте по взаимодействию с правоохранительными органами и гражданской защиты горсовета.

Харьковчан просят сохранять спокойствие и не сообщать в соцсетях о перемещении техники и личного состава.

Как сообщил спикер Управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула, 26-27 сентября СБУ совместно с Силами обороны будет проводить в Харькове антитеррористические (контрдиверсионные) мероприятия.

Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 25 сентября 2023 в 17:55;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове с 00:00 до 24:00 26 сентября будут проводиться плановые военные учения.".