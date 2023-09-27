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Масштабна пожежа сталася на Куп’янщині через ворожий артобстріл (фото)

Події 19:29   27.09.2023
Олена Нагорна
Масштабна пожежа сталася на Куп’янщині через ворожий артобстріл (фото)

Опівдні 27 вересня росіяни обстріляли з артилерії село Мала Шапківка Куп’янського району Харківської області.

Внаслідок ударів на околиці села горів сухостій на площі 3 гектари, а також виникла пожежа у господарчій споруді на території приватного сектору на площі 60 квадратних метрів, повідомили у ГУ ДСНС України в Харківській області.

Вогонь загасили о 17:01. Пожежники запобігли його поширенню на житловий сектор. Жертв та постраждалих немає.


Фото: ГУ ДСНС України у Харківській області

Читайте також: Зведення Генштабу по Харківщині: обстріли та авіаудари по Куп’янському району

Автор: Олена Нагорна
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    • • Дата публікації матеріалу: 27 Вересня 2023 в 19:29;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Опівдні 27 вересня росіяни обстріляли із артилерії село Мала Шапківка Куп’янського району Харківської області.".