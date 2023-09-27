Масштабна пожежа сталася на Куп’янщині через ворожий артобстріл (фото)

Опівдні 27 вересня росіяни обстріляли з артилерії село Мала Шапківка Куп’янського району Харківської області.

Внаслідок ударів на околиці села горів сухостій на площі 3 гектари, а також виникла пожежа у господарчій споруді на території приватного сектору на площі 60 квадратних метрів, повідомили у ГУ ДСНС України в Харківській області.

Вогонь загасили о 17:01. Пожежники запобігли його поширенню на житловий сектор. Жертв та постраждалих немає.



Фото: ГУ ДСНС України у Харківській області