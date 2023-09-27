Масштабный пожар произошел на Купянщине из-за вражеского артобстрела (фото)

В полдень 27 сентября россияне обстреляли из артиллерии село Малая Шапковка Купянского района Харьковской области.

В результате ударов на окраине села горел сухостой на площади 3 гектара, а также возник пожар в хозяйственной постройке на территории частного сектора на площади 60 квадратных метров, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Огонь потушили в 17:01. Пожарные предотвратили его распространение на жилой сектор. Жертв и пострадавших нет.



Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области