Масштабный пожар произошел на Купянщине из-за вражеского артобстрела (фото)
Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
В полдень 27 сентября россияне обстреляли из артиллерии село Малая Шапковка Купянского района Харьковской области.
В результате ударов на окраине села горел сухостой на площади 3 гектара, а также возник пожар в хозяйственной постройке на территории частного сектора на площади 60 квадратных метров, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Огонь потушили в 17:01. Пожарные предотвратили его распространение на жилой сектор. Жертв и пострадавших нет.
Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
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- • Дата публикации материала: 27 сентября 2023 в 19:29;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В полдень 27 сентября россияне обстреляли из артиллерии село Малая Шапковка Купянского района Харьковской области.".