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Зранку РФ обстрілює село на Золочівщині: зафіксовані майже 30 «прильотів»

Події 13:21   27.09.2023
Виктория Яковенко
Зранку РФ обстрілює село на Золочівщині: зафіксовані майже 30 «прильотів» Фото: “Зоря”

27 вересня з 10:30 армія РФ обстрілює з артилерії село Баранівка Золочівського району на Харківщині.

Станом на 13:00 у селі зафіксовано 29 «прильотів», – повідомляє начальник Золочівської військової селищної адміністрації Віктор Коваленко, передає видання «Зоря».

«У результатів ударів пошкоджені три приватних будинки, господарчі споруди, енергомережі. Жертв немає», – зазначив Коваленко.

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Фото: “Зоря”

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Автор: Виктория Яковенко
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    • • Дата публікації матеріалу: 27 Вересня 2023 в 13:21;

    • Кореспондент Виктория Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "27 вересня з 10:30 армія РФ обстрілює з артилерії село Баранівка Золочівського району на Харківщині.".