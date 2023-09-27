Зранку РФ обстрілює село на Золочівщині: зафіксовані майже 30 «прильотів»
Фото: “Зоря”
27 вересня з 10:30 армія РФ обстрілює з артилерії село Баранівка Золочівського району на Харківщині.
Станом на 13:00 у селі зафіксовано 29 «прильотів», – повідомляє начальник Золочівської військової селищної адміністрації Віктор Коваленко, передає видання «Зоря».
«У результатів ударів пошкоджені три приватних будинки, господарчі споруди, енергомережі. Жертв немає», – зазначив Коваленко.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Вересня 2023 в 13:21;
Кореспондент Виктория Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "27 вересня з 10:30 армія РФ обстрілює з артилерії село Баранівка Золочівського району на Харківщині.".