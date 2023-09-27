С утра РФ обстреливает село на Золочевщине: зафиксировали почти 30 «прилетов»

27 сентября с 10:30 армия РФ обстреливает из артиллерии село Барановка Золочевского района на Харьковщине.

По состоянию на 13:00 в селе зафиксировано 29 «прилетов», – сообщает начальник Золочевской военной поселковой администрации Виктор Коваленко, передает издание «Заря».

«В результате ударов повреждены три частных дома, хозяйственные сооружения, энергосети. Жертв нет», – отметил Коваленко.