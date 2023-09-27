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С утра РФ обстреливает село на Золочевщине: зафиксировали почти 30 «прилетов»

Происшествия 13:21   27.09.2023
Виктория Яковенко
С утра РФ обстреливает село на Золочевщине: зафиксировали почти 30 «прилетов» Фото: «Заря»

27 сентября с 10:30 армия РФ обстреливает из артиллерии село Барановка Золочевского района на Харьковщине.

По состоянию на 13:00 в селе зафиксировано 29 «прилетов», – сообщает начальник Золочевской военной поселковой администрации Виктор Коваленко, передает издание «Заря».

«В результате ударов повреждены три частных дома, хозяйственные сооружения, энергосети. Жертв нет», – отметил Коваленко.

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Фото: «Заря»

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Автор: Виктория Яковенко
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    • • Дата публикации материала: 27 сентября 2023 в 13:21;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "27 сентября с 10:30 армия РФ обстреливает из артиллерии село Барановка Золочевского района на Харьковщине.".