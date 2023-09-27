С утра РФ обстреливает село на Золочевщине: зафиксировали почти 30 «прилетов»
Фото: «Заря»
27 сентября с 10:30 армия РФ обстреливает из артиллерии село Барановка Золочевского района на Харьковщине.
По состоянию на 13:00 в селе зафиксировано 29 «прилетов», – сообщает начальник Золочевской военной поселковой администрации Виктор Коваленко, передает издание «Заря».
«В результате ударов повреждены три частных дома, хозяйственные сооружения, энергосети. Жертв нет», – отметил Коваленко.
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- • Дата публикации материала: 27 сентября 2023 в 13:21;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "27 сентября с 10:30 армия РФ обстреливает из артиллерии село Барановка Золочевского района на Харьковщине.".