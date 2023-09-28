По Харківщині вдарили ракетою “Гром Е-1” – Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки російських обстрілів минулої доби.

Під ударами були населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського, Куп’янського та Ізюмського районів.

“По с. Кругляківка Куп’янського району ворог вдарив ракетою “Гром Е-1″, пошкоджено інфраструктурний об’єкт”, – повідомив начальник ХОВА.

За його інформацією, по селу Чернещина в Ізюмському районі ворог вдарив керованою авіабомбою.

“Зафіксовано влучання у відкриту ділянку місцевості, без постраждалих”, – написав Синєгубов.

У Вовчанську під обстріл потрапила будівля цивільного підприємства. У селі Мала Шапківка Куп’янського району пошкоджено газопровід, господарську споруду, сталася пожежа на відкритій території.

Постраждалих серед цивільного населення на добу немає.