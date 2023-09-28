Live
  • Чт 28.09.2023
    • Харків
  •   +25°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.55
    • 🟢

По Харківщині вдарили ракетою “Гром Е-1” – Синєгубов

Події 08:34   28.09.2023
Оксана Горун
По Харківщині вдарили ракетою “Гром Е-1” – Синєгубов Фото: focus.ua

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки російських обстрілів минулої доби.

Під ударами були населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського, Куп’янського та Ізюмського районів.

“По с. Кругляківка Куп’янського району ворог вдарив ракетою “Гром Е-1″, пошкоджено інфраструктурний об’єкт”, – повідомив начальник ХОВА.

За його інформацією, по селу Чернещина в Ізюмському районі ворог вдарив керованою авіабомбою.

“Зафіксовано влучання у відкриту ділянку місцевості, без постраждалих”, – написав Синєгубов.

Читайте також: Ворог ударив по Куп’янську гібридною ракетою “Гром-Е1” – уточнення прокуратури

У Вовчанську під обстріл потрапила будівля цивільного підприємства. У селі Мала Шапківка Куп’янського району пошкоджено газопровід, господарську споруду, сталася пожежа на відкритій території.

Постраждалих серед цивільного населення на добу немає.

Автор: Оксана Горун
Популярно
У РФ мінус 3 одиниці техніки: робота харківських воїнів у Бахмуті (відео)
У РФ мінус 3 одиниці техніки: робота харківських воїнів у Бахмуті (відео)
28.09.2023, 16:58
На Харківщині «чорний» лісоруб жорстоко побив майстра лісу: подробиці
На Харківщині «чорний» лісоруб жорстоко побив майстра лісу: подробиці
28.09.2023, 16:16
Окупанти перейшли кордон на Харківщині та почали укріплюватися: дані ДПСУ
Окупанти перейшли кордон на Харківщині та почали укріплюватися: дані ДПСУ
26.09.2023, 08:34
В Основ’янському районі міняють магістральний водовід
В Основ’янському районі міняють магістральний водовід
28.09.2023, 16:26
1,5 року без води й зв’язку: заживили звільнене село на Харківщині (відео)
1,5 року без води й зв’язку: заживили звільнене село на Харківщині (відео)
28.09.2023, 15:47
Легіон «Свобода Росії» заявив, що веде бої на території Бєлгородщини
Легіон «Свобода Росії» заявив, що веде бої на території Бєлгородщини
28.09.2023, 15:07

Новини за темою:

07:55
Нічна атака “шахедів” та авіаудари по Харківщині: Генштаб повідомив подробиці
19:17
Зведення Генштабу по Харківщині: обстріли та авіаудари по Куп’янському району
08:35
РФ обстріляла понад 10 населених пунктів Харківщини: ХОВА про наслідки
08:15
На Харківщині за добу – 23 пожежі в екосистемах, три з них – через обстріли
07:20
РФ завдала авіаудару по Куп’янську та чотирьох селах на Харківщині – Генштаб

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «По Харківщині вдарили ракетою “Гром Е-1” – Синєгубов»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 28 Вересня 2023 в 08:34;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки російських обстрілів минулої доби".