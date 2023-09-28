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По Харьковщине ударили ракетой «Гром Э-1» — Синегубов

Происшествия 08:34   28.09.2023
Оксана Горун
По Харьковщине ударили ракетой «Гром Э-1» — Синегубов Фото: focus.ua

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях российских обстрелов за минувшие сутки.

Под ударами были населенные пункты Харьковского, Богодуховского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов.

«По с. Кругляковка Купянского района враг ударил ракетой «Гром Е-1″, поврежден инфраструктурный объект», — сообщил начальник ХОВА.

По его информации, по селу Чернещина в Изюмском районе враг ударил управляемой авиабомбой.

«Зафиксировано попадание в открытый участок местности без пострадавших», — написал Синегубов.

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В Волчанске под обстрел попало здание гражданского предприятия. В селе Малая Шапковка Купянского района поврежден газопровод, хозяйственное сооружение, произошел пожар на открытой территории.

Пострадавших среди гражданского населения за сутки нет.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 сентября 2023 в 08:34;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях российских обстрелов за минувшие сутки".