По Харьковщине ударили ракетой «Гром Э-1» — Синегубов
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях российских обстрелов за минувшие сутки.
Под ударами были населенные пункты Харьковского, Богодуховского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов.
«По с. Кругляковка Купянского района враг ударил ракетой «Гром Е-1″, поврежден инфраструктурный объект», — сообщил начальник ХОВА.
По его информации, по селу Чернещина в Изюмском районе враг ударил управляемой авиабомбой.
«Зафиксировано попадание в открытый участок местности без пострадавших», — написал Синегубов.
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В Волчанске под обстрел попало здание гражданского предприятия. В селе Малая Шапковка Купянского района поврежден газопровод, хозяйственное сооружение, произошел пожар на открытой территории.
Пострадавших среди гражданского населения за сутки нет.
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- • Дата публикации материала: 28 сентября 2023 в 08:34;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях российских обстрелов за минувшие сутки".