По Харьковщине ударили ракетой «Гром Э-1» — Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях российских обстрелов за минувшие сутки.

Под ударами были населенные пункты Харьковского, Богодуховского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов.

«По с. Кругляковка Купянского района враг ударил ракетой «Гром Е-1″, поврежден инфраструктурный объект», — сообщил начальник ХОВА.

По его информации, по селу Чернещина в Изюмском районе враг ударил управляемой авиабомбой.

«Зафиксировано попадание в открытый участок местности без пострадавших», — написал Синегубов.

В Волчанске под обстрел попало здание гражданского предприятия. В селе Малая Шапковка Купянского района поврежден газопровод, хозяйственное сооружение, произошел пожар на открытой территории.

Пострадавших среди гражданского населения за сутки нет.