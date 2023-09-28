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РФ завдала авіаударів у районах Куп’янська та двох сіл Харківщини – Генштаб

Суспільство 19:38   28.09.2023
Олена Нагорна
РФ завдала авіаударів у районах Куп’янська та двох сіл Харківщини – Генштаб

Армія РФ на Харківщині протягом доби завдала авіаударів неподалік населених пунктів Кругле, Куп’янськ та Берестове, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Ворожих артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Синьківка, Кислівка та Котлярівка на Куп’янському напрямку, а також Плетенівка, Вовчанські Хутори й Кругле – на Слобожанському.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Протягом доби відбулось 19 бойових зіткнень. На Лиманському напрямку Сили оборони відбили атаку супротивника в районі Білогорівки Луганської області.

Читайте також: Нічна атака “шахедів” та авіаудари по Харківщині: Генштаб повідомив подробиці

Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 28 Вересня 2023 в 19:38;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ на Харківщині протягом доби завдала авіаударів неподалік населених пунктів Кругле, Куп’янськ та Берестове, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.".