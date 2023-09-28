Армия РФ нанесла авиаудары в районах Купянска и двух сел Харьковщины — Генштаб
Фото: zn.ua
Армия РФ на Харьковщине в течение суток нанесла авиаудары недалеко от населенных пунктов Круглое, Купянск и Берестовое, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.
Вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Красное Первое, Фиголевка, Новомлинск, Синьковка, Кисловка и Котляровка на Купянском направлении, а также Плетеневка, Волчанские Хутора и Круглое — на Слобожанском.
Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. В течение суток состоялось 19 боевых столкновений. На Лиманском направлении Силы обороны отбили атаку в районе Белогоровки Луганской области.
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- • Дата публикации материала: 28 сентября 2023 в 19:38;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ на Харьковщине в течение суток нанесла авиаудары недалеко от населенных пунктов Круглое, Купянск и Берестовое, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.".