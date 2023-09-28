Армия РФ нанесла авиаудары в районах Купянска и двух сел Харьковщины — Генштаб

Армия РФ на Харьковщине в течение суток нанесла авиаудары недалеко от населенных пунктов Круглое, Купянск и Берестовое, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Красное Первое, Фиголевка, Новомлинск, Синьковка, Кисловка и Котляровка на Купянском направлении, а также Плетеневка, Волчанские Хутора и Круглое — на Слобожанском.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. В течение суток состоялось 19 боевых столкновений. На Лиманском направлении Силы обороны отбили атаку в районе Белогоровки Луганской области.