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Армия РФ нанесла авиаудары в районах Купянска и двух сел Харьковщины — Генштаб

Общество 19:38   28.09.2023
Елена Нагорная
Армия РФ нанесла авиаудары в районах Купянска и двух сел Харьковщины — Генштаб Фото: zn.ua

Армия РФ на Харьковщине в течение суток нанесла авиаудары недалеко от населенных пунктов Круглое, Купянск и Берестовое, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Красное Первое, Фиголевка, Новомлинск, Синьковка, Кисловка и Котляровка на Купянском направлении, а также Плетеневка, Волчанские Хутора и Круглое — на Слобожанском.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. В течение суток состоялось 19 боевых столкновений. На Лиманском направлении Силы обороны отбили атаку в районе Белогоровки Луганской области.

Читайте также: Ночная атака «шахедов» и авиаудары по Харьковщине: Генштаб сообщил подробности

Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 сентября 2023 в 19:38;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ на Харьковщине в течение суток нанесла авиаудары недалеко от населенных пунктов Круглое, Купянск и Берестовое, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.".