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Денний обстріл Вовчанська: прокуратура показала наслідки (фото)

Суспільство 14:51   29.09.2023
Вікторія Яковенко
Денний обстріл Вовчанська: прокуратура показала наслідки (фото)

Вдень 29 вересня армія РФ, попередньо, з артилерії вдарила по місту Вовчанськ на Харківщині.

Внаслідок обстрілу у місті пошкоджені будівля підприємства, транспортні засоби та житлові будинки, повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).

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Фото: Харківська обласна прокуратура

Нагадаємо, близько 11:00 рятувальники гасили пожежу у Вовчанську, спричинену російським обстрілом. Армія РФ потрапила снарядом у сінник у приватному дворі.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 29 Вересня 2023 в 14:51;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вдень 29 вересня армія РФ, попередньо, з артилерії вдарила по місту Вовчанськ на Харківщині.".