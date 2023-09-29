Денний обстріл Вовчанська: прокуратура показала наслідки (фото)

Вдень 29 вересня армія РФ, попередньо, з артилерії вдарила по місту Вовчанськ на Харківщині.

Внаслідок обстрілу у місті пошкоджені будівля підприємства, транспортні засоби та житлові будинки, повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).

Нагадаємо, близько 11:00 рятувальники гасили пожежу у Вовчанську, спричинену російським обстрілом. Армія РФ потрапила снарядом у сінник у приватному дворі.