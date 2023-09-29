Денний обстріл Вовчанська: прокуратура показала наслідки (фото)
Вдень 29 вересня армія РФ, попередньо, з артилерії вдарила по місту Вовчанськ на Харківщині.
Внаслідок обстрілу у місті пошкоджені будівля підприємства, транспортні засоби та житлові будинки, повідомили в Харківській обласній прокуратурі.
Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).
Нагадаємо, близько 11:00 рятувальники гасили пожежу у Вовчанську, спричинену російським обстрілом. Армія РФ потрапила снарядом у сінник у приватному дворі.
Популярно
Новини за темою:
Ви читали новину: «Денний обстріл Вовчанська: прокуратура показала наслідки (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 29 Вересня 2023 в 14:51;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вдень 29 вересня армія РФ, попередньо, з артилерії вдарила по місту Вовчанськ на Харківщині.".