Окупанти обстріляли Вовчанськ: горів сінник, пошкоджені авто та дім (фото)
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
29 вересня близько 11:00 рятувальники гасили пожежу у Вовчанську на Харківщині, спричинену російським обстрілом.
Армія РФ влучила снарядом у сінник на приватному подвір’ї. Також вибухом знищені 2 легкових автомобілі й житловий будинок. Площа пожежі склала 15 кв.м. Жертв та постраждалих немає, повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.
Під загрозою повторних обстрілів рятувальники ліквідували пожежу об 11:50.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Вересня 2023 в 13:09;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "29 вересня близько 11:00 рятувальники гасили пожежу у Вовчанську на Харківщині, спричинену російським обстрілом.".