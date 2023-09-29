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Окупанти обстріляли Вовчанськ: горів сінник, пошкоджені авто та дім (фото)

Події 13:09   29.09.2023
Вікторія Яковенко
Окупанти обстріляли Вовчанськ: горів сінник, пошкоджені авто та дім (фото) Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

29 вересня близько 11:00 рятувальники гасили пожежу у Вовчанську на Харківщині, спричинену російським обстрілом.

Армія РФ влучила снарядом у сінник на приватному подвір’ї. Також вибухом знищені 2 легкових автомобілі й житловий будинок. Площа пожежі склала 15 кв.м. Жертв та постраждалих немає, повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.

Під загрозою повторних обстрілів рятувальники ліквідували пожежу об 11:50.

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Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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    • • Дата публікації матеріалу: 29 Вересня 2023 в 13:09;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "29 вересня близько 11:00 рятувальники гасили пожежу у Вовчанську на Харківщині, спричинену російським обстрілом.".