Оккупанты обстреляли Волчанск: горел сеновал, уничтожены авто и дом (фото)

29 сентября около 11:00 спасатели тушили пожар в Волчанске на Харьковщине, вызванный российским обстрелом.

Армия РФ попала снарядом в сеновал в частном дворе. Также взрывом уничтожены 2 легковых автомобиля и жилой дом. Площадь пожара составила 15 кв. м. Жертв и пострадавших нет, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Под угрозой повторных обстрелов спасатели ликвидировали пожар в 11:50.