Оккупанты обстреляли Волчанск: горел сеновал, уничтожены авто и дом (фото)
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
29 сентября около 11:00 спасатели тушили пожар в Волчанске на Харьковщине, вызванный российским обстрелом.
Армия РФ попала снарядом в сеновал в частном дворе. Также взрывом уничтожены 2 легковых автомобиля и жилой дом. Площадь пожара составила 15 кв. м. Жертв и пострадавших нет, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.
Под угрозой повторных обстрелов спасатели ликвидировали пожар в 11:50.
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- • Дата публикации материала: 29 сентября 2023 в 13:09;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "29 сентября около 11:00 спасатели тушили пожар в Волчанске на Харьковщине, вызванный российским обстрелом.".