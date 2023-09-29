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Оккупанты обстреляли Волчанск: горел сеновал, уничтожены авто и дом (фото)

Происшествия 13:09   29.09.2023
Виктория Яковенко
Оккупанты обстреляли Волчанск: горел сеновал, уничтожены авто и дом (фото) Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

29 сентября около 11:00 спасатели тушили пожар в Волчанске на Харьковщине, вызванный российским обстрелом.

Армия РФ попала снарядом в сеновал в частном дворе. Также взрывом уничтожены 2 легковых автомобиля и жилой дом. Площадь пожара составила 15 кв. м. Жертв и пострадавших нет, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Под угрозой повторных обстрелов спасатели ликвидировали пожар в 11:50.

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Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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    • • Дата публикации материала: 29 сентября 2023 в 13:09;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "29 сентября около 11:00 спасатели тушили пожар в Волчанске на Харьковщине, вызванный российским обстрелом.".