Дневной обстрел Волчанска: прокуратура показала последствия (фото)

Днем 29 сентября армия РФ, предварительно, из артиллерии ударила по городу Волчанск в Харьковской области.

В результате обстрела в городе повреждены здание предприятия, транспортные средства и жилые дома, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Следователи начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).

Напомним, около 11:00 спасатели тушили пожар в Волчанске, вызванный российским обстрелом. Армия РФ попала снарядом в сеновал в частном дворе.