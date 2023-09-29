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Дневной обстрел Волчанска: прокуратура показала последствия (фото)

Общество 14:51   29.09.2023
Виктория Яковенко
Дневной обстрел Волчанска: прокуратура показала последствия (фото)

Днем 29 сентября армия РФ, предварительно, из артиллерии ударила по городу Волчанск в Харьковской области.

В результате обстрела в городе повреждены здание предприятия, транспортные средства и жилые дома, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Следователи начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).

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Фото: Харьковская областная прокуратура

Напомним, около 11:00 спасатели тушили пожар в Волчанске, вызванный российским обстрелом. Армия РФ попала снарядом в сеновал в частном дворе.

Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 29 сентября 2023 в 14:51;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Днем 29 сентября армия РФ, предварительно, из артиллерии ударила по городу Волчанск в Харьковской области.".