Дневной обстрел Волчанска: прокуратура показала последствия (фото)
Днем 29 сентября армия РФ, предварительно, из артиллерии ударила по городу Волчанск в Харьковской области.
В результате обстрела в городе повреждены здание предприятия, транспортные средства и жилые дома, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
Следователи начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).
Напомним, около 11:00 спасатели тушили пожар в Волчанске, вызванный российским обстрелом. Армия РФ попала снарядом в сеновал в частном дворе.
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- • Дата публикации материала: 29 сентября 2023 в 14:51;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Днем 29 сентября армия РФ, предварительно, из артиллерии ударила по городу Волчанск в Харьковской области.".