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Поліціянт з Харківщини забрав авто колеги, щоб перетворити на Z-мобіль

Суспільство 15:43   29.09.2023
Олена Нагорна
Поліціянт з Харківщини забрав авто колеги, щоб перетворити на Z-мобіль

На Харківщині передали до суду обвинувальний акт щодо вже колишнього поліціянта, який під час окупації міста Вовчанськ зрадив присязі та забрав у колеги службове авто на потреби російської армії.

У квітні 2022 року оперуповноважений сектору кримінальної поліції ВП №1 Чугуївського РУП ГУНП в області добровільно обійняв посаду “оперуповноваженого” у псевдоправоохоронному органі, повідомляє Харківська облпрокуратура.

Зазначається, що чоловік патрулював місто, приймав первинні матеріали про скоєння у Вовчанську кримінальних правопорушень та проводив “обшуки” у місцевих мешканців. У червні минулого року спільно з окупантами він забрав службовий автомобіль свого колеги, який той сховав у дворі будинку у селі Бугаївка. Викравши українське авто, вони розписали його літерами “Z” та використали у своїй “правоохоронній діяльності”.

Експоліціянту інкримінують державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Раніше чоловіка звільнили з органів Нацполіції, проте його місцеперебування невідоме. Нині він у розшуку. Тому чоловіка судитимуть заочно у Чугуївському міському суді.

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 29 Вересня 2023 в 15:43;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині передали до суду обвинувальний акт щодо вже колишнього поліціянта, який під час окупації міста Вовчанськ зрадив присязі та забрав у колеги службове авто на потреби російської армії.".