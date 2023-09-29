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Полицейский с Харьковщины отобрал авто у коллеги, чтобы превратить в Z-мобиль

Общество 15:43   29.09.2023
Елена Нагорная
Полицейский с Харьковщины отобрал авто у коллеги, чтобы превратить в Z-мобиль Фото: Харьковская облпрокуратура

На Харьковщине передали в суд обвинительный акт в отношении уже бывшего полицейского, который во время оккупации города Волчанск изменил присяге и забрал у коллеги служебное авто на нужды российской армии.

В апреле 2022 года оперуполномоченный сектора криминальной полиции ОП №1 Чугуевского РУП ГУНП в области добровольно занял должность «оперуполномоченного» в псевдоправоохранительном органе, сообщает Харьковская облпрокуратура.

Отмечается, что мужчина патрулировал город, принимал первичные материалы о совершении в Волчанске уголовных правонарушений и проводил «обыски» у местных жителей. В июне прошлого года совместно с оккупантами он забрал служебный автомобиль своего коллеги, который тот спрятал во дворе дома в селе Бугаевка. Похитив украинское авто, они расписали его буквами «Z» и использовали в своей «правоохранительной деятельности».

Экс-полицейскому инкриминируют государственную измену, совершенную в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Ранее мужчину уволили из органов Нацполиции, однако его местонахождение неизвестно. Сейчас он в розыске. Поэтому мужчину будут судить заочно в Чугуевском городском суде.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 29 сентября 2023 в 15:43;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине передали в суд обвинительный акт в отношении уже бывшего полицейского, который во время оккупации города Волчанск изменил присяге и забрал у коллеги служебное авто на нужды российской армии.".