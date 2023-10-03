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Доба під Куп’янськом і Лиманом: 25-ту армію розгорнуто, ворог активізується

Суспільство 22:04   03.10.2023
Олена Нагорна
Доба під Куп’янськом і Лиманом: 25-ту армію розгорнуто, ворог активізується

На Лимано-Куп’янському напрямку російські війська починають інтенсифікувати свої наступальні дії. За минулу добу ворог тричі намагався перевірити на міцність українські мінно-вибухові загородження. Усі ці атаки були відбиті. Також росіяни завдали 16 авіаударів.

Про це повідомив в етері національного телемарафону начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.

“Сьогодні Лимано-Куп’янський напрямок відвідав президент Володимир Зеленський. Він підтримав наших захисників, оскільки Лимано-Куп’янський напрямок залишається одним з найнапруженіших та найголовніших. Стратегічно там противник акумулював понад 110 тисяч особового складу”, – зазначив Євлаш.

За його даними, українські захисники за добу ліквідували 25 одиниць ворожого озброєння та техніки, серед яких 9 танків, переважно Т-72 та один Т-90 “Прорив”, 5 бойових броньованих машин та 6 різних автомобілів.

“Зараз в районі Кремінної вже розгорнута 25-та армія, яка прибула з Центрального військового округу на заміну 41-й армії та 76-й дивізії Збройних сил РФ. Про їхню ефективність занадто говорити не доводиться, оскільки підрозділи були сформовані з контрактників, яких набирали з цивільних. Також з інших підрозділів. Вони не мають бойового досвіду та їхня підготовленість на досить невисокому рівні”, — додав Євлаш.

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 3 Жовтня 2023 в 22:04;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Лимано-Куп’янському напрямку російські війська починають інтенсифікувати свої наступальні дії. За минулу добу ворог тричі намагався перевірити на міцність українські мінно-вибухові загородження. Усі ці атаки були відбиті. Також росіяни завдали 16 авіаударів.".