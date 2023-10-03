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25-я армия развернута, враг активизируется — ситуация под Купянском и Лиманом

Общество 22:04   03.10.2023
Елена Нагорная
25-я армия развернута, враг активизируется — ситуация под Купянском и Лиманом

На Лимано-Купянском направлении российские войска начинают интенсифицировать свои наступательные действия. За минувшие сутки враг трижды пытался проверить на прочность украинские минно-взрывные заграждения. Все эти атаки были отбиты. Также россияне нанесли 16 авиаударов.

Об этом сообщил в эфире национального телемарафона начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.

«Сегодня Лимано-Купянское направление посетил президент Владимир Зеленский. Он поддержал наших защитников, поскольку Лимано-Купянское направление остается одним из самых напряженных и главных. Стратегически там противник аккумулировал более 110 тысяч личного состава», — отметил Евлаш.

По его данным, украинские защитники за сутки ликвидировали 25 единиц вражеского вооружения и техники, среди которых 9 танков, преимущественно Т-72 и один Т-90 «Прорыв», 5 боевых бронированных машин и 6 различных автомобилей.

«Сейчас в районе Кременной уже развернута 25-я армия, которая прибыла из Центрального военного округа на замену 41-й армии и 76-й дивизии Вооруженных сил РФ. Об их эффективности слишком говорить не приходится, поскольку подразделения были сформированы из контрактников, которых набирали из гражданских и других подразделений. Они не имеют боевого опыта и их подготовленность на достаточно невысоком уровне», — добавил Евлаш.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 3 октября 2023 в 22:04;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Лимано-Купянском направлении российские войска начинают интенсифицировать свои наступательные действия. За минувшие сутки враг трижды пытался проверить на прочность украинские минно-взрывные заграждения. Все эти атаки были отбиты. Также россияне нанесли 16 авиаударов.".