Захист енергооб’єктів і підготовку до зими обговорив Зеленський на Харківщині

Рівень підготовки житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери Харківської області до зими загалом становить 99,4%. Про це повідомила пресслужба ХОВА за підсумками наради щодо підготовки до опалювального сезону за участю президента Володимира Зеленського.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов доповів голові держави про підготовку регіону до зими, голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький і голова Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафа-Масі Найєм – про заходи для захисту об’єктів критичної енергетичної інфраструктури в області, міністр енергетики Герман Галущенко – про готовність джерел енергогенерації, а голова правління НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов – про забезпечення стабільності постачання газу.

“Обговорили з відповідними посадовцями – це і голова області, і голова міста, міністр енергетики, голова «Укренерго», голова «Нафтогазу» та інші – захист від російських обстрілів, енергозабезпечення міст і сіл Харківщини, захист енергообʼєктів, відновлення будинків, соціальної сфери, гуманітарне розмінування. Надзвичайно важливо, що Харків попри все не просто тримається, а допомагає тримати міцним увесь наш Схід. Горде й світле місто, яке завжди буде містом сили для України та для всієї Європи”, – зазначив Зеленський у вечірньому зверненні.

За даними ХОВА, на сьогодні майже 90% мешканців області забезпечено електропостачанням (з урахуванням фактичної наявності людей). Вживаються заходи щодо повернення світла у ще близько 70 населених пунктів. Газопостачання відновлено для понад 3,2 тисячі жителів. У 155 деокупованих населених пунктах тривають ремонтні роботи.

Як повідомлялося раніше, під час робочої поїздки в Харківську область Зеленський відвідав розташування 103-ї окремої бригади ТрО, 68-ї окремої єгерської бригади та 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади, які виконують бойові завдання на ділянці Куп’янськ – Лиман.

Також президент провів нараду щодо ситуації з безпекою на лінії Куп’янськ – Лиман, на якій заслухав доповідь командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського.