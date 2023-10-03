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Защиту энергообъектов и подготовку к зиме обсудил Зеленский на Харьковщине

Общество 20:25   03.10.2023
Елена Нагорная
Защиту энергообъектов и подготовку к зиме обсудил Зеленский на Харьковщине Фото: ХОВА

Уровень подготовки жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы Харьковской области к зиме в целом составляет 99,4%. Об этом сообщила пресс-служба ХОВА по итогам совещания по подготовке к отопительному сезону с участием президента Владимира Зеленского.

Начальник ХОВА Олег Синегубов доложил главе государства о подготовке региона к зиме, председатель правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий и председатель Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафа-Маси Найем — о мерах по защите объектов критической энергетической инфраструктуры в области, министр энергетики Герман Галущенко — о готовности источников энергогенерации, а председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышов — об обеспечении стабильности поставок газа.

«Обсудили с соответствующими должностными лицами — это и глава области, и глава города, министр энергетики, глава «Укрэнерго», глава «Нафтогаза» и другие — защиту от российских обстрелов, энергообеспечение городов и сел Харьковщины, защиту энергообъектов, восстановление домов, социальной сферы, гуманитарное разминирование. Очень важно, что Харьков несмотря ни на что не просто держится, а помогает держать крепким весь наш Восток. Гордый и светлый город, который всегда будет городом силы для Украины и для всей Европы», — отметил Зеленский в вечернем обращении.

По данным ХОВА, на сегодня почти 90% жителей области обеспечены электроснабжением (с учетом фактического наличия людей). Принимаются меры по возвращению света еще в около 70 населенных пунктов. Газоснабжение восстановлено для более 3,2 тысячи жителей. В 155 деоккупированных населенных пунктах продолжаются ремонтные работы.

Как сообщалось ранее, в ходе рабочей поездки в Харьковскую область Зеленский посетил расположение 103-й отдельной бригады ТрО, 68-й отдельной егерской бригады и 25-й отдельной воздушно-десантной Сечеславской бригады, которые выполняют боевые задания на участке Купянск — Лиман.

Читайте также: Зеленский встретился с военными на Купянско-Лиманском участке фронта (видео)

Также президент провел совещание по ситуации с безопасностью на линии Купянск — Лиман, на котором заслушал доклад командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского.

Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Политика, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 3 октября 2023 в 20:25;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Уровень подготовки жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы Харьковской области к зиме в целом составляет 99,4%. Об этом сообщила пресс-служба ХОВА по итогам совещания по подготовке к отопительному сезону с участием президента Владимира Зеленского.".