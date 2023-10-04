Армія РФ атакувала прикордоння Харківщини на північному сході – Генштаб ЗСУ
Протягом доби на Харківщині українські захисники відбили ворожу атаку на північ від населеного пункту Зибине на Куп’янському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00. Вочевидь, йдеться про прикордонне село в Чугуївському районі.
Окрім цього, на Лиманському напрямку відбиті атаки ворога на схід від села Макіївка Луганської області, що поблизу адмінмежі з Харківщиною.
У Харківській області супротивник також завдав авіаудару біля села Подоли Куп’янського району.
Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали Стариця, Тихе та Мала Вовча на Слобожанському напрямку, а також Фиголівка, Новомлинськ, Лиман Перший, Синьківка, Петропавлівка й Іванівка – на Куп’янському.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Жовтня 2023 в 20:22;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби на Харківщині українські захисники відбили ворожу атаку на північ від населеного пункту Зибине на Куп’янському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00. Вочевидь, йдеться про прикордонне село в Чугуївському районі.".