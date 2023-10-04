Армія РФ атакувала прикордоння Харківщини на північному сході – Генштаб ЗСУ

Протягом доби на Харківщині українські захисники відбили ворожу атаку на північ від населеного пункту Зибине на Куп’янському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00. Вочевидь, йдеться про прикордонне село в Чугуївському районі.

Окрім цього, на Лиманському напрямку відбиті атаки ворога на схід від села Макіївка Луганської області, що поблизу адмінмежі з Харківщиною.

У Харківській області супротивник також завдав авіаудару біля села Подоли Куп’янського району.

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали Стариця, Тихе та Мала Вовча на Слобожанському напрямку, а також Фиголівка, Новомлинськ, Лиман Перший, Синьківка, Петропавлівка й Іванівка – на Куп’янському.