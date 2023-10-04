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Армия РФ атаковала приграничье Харьковщины на северо-востоке. Сводка Генштаба

Происшествия 20:22   04.10.2023
Елена Нагорная
Армия РФ атаковала приграничье Харьковщины на северо-востоке. Сводка Генштаба

В течение суток в Харьковской области украинские защитники отбили вражескую атаку к северу от населенного пункта Зыбино на Купянском направлении, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00. Очевидно, речь идет о приграничном селе в Чугуевском районе.

Кроме этого, на Лиманском направлении Силы обороны отбили атаки врага к востоку от села Макеевка Луганской области, вблизи админграницы с Харьковщиной.

В Харьковской области противник также нанес авиаудар возле села Подолы Купянского района.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись Старица, Тихое и Малая Волчья на Слобожанском направлении, а также Фиголевка, Новомлинск, Лиман Первый, Синьковка, Петропавловка и Ивановка — на Купянском.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 4 октября 2023 в 20:22;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток в Харьковской области украинские защитники отбили вражескую атаку к северу от населенного пункта Зыбино на Купянском направлении, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00. Очевидно, речь идет о приграничном селе в Чугуевском районе.".