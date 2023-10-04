Армия РФ атаковала приграничье Харьковщины на северо-востоке. Сводка Генштаба

В течение суток в Харьковской области украинские защитники отбили вражескую атаку к северу от населенного пункта Зыбино на Купянском направлении, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00. Очевидно, речь идет о приграничном селе в Чугуевском районе.

Кроме этого, на Лиманском направлении Силы обороны отбили атаки врага к востоку от села Макеевка Луганской области, вблизи админграницы с Харьковщиной.

В Харьковской области противник также нанес авиаудар возле села Подолы Купянского района.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись Старица, Тихое и Малая Волчья на Слобожанском направлении, а также Фиголевка, Новомлинск, Лиман Первый, Синьковка, Петропавловка и Ивановка — на Купянском.