ДСНС показала, як гасили пожежу у Вовчанську після удару РФ (фото)
Близько 13:00 4 жовтня у місті Вовчанськ Чугуївського району Харківської області спалахнула суха трава навколо автошколи, в яку влучив один із російських артилерійських снарядів.
Площа пожежі становила 250 квадратних метрів, повідомляють у ГУ ДСНС України в Харківській області.
“До місця події негайно вирушили рятувальники 47-ї Державної пожежно-рятувальної частини у складі одного оперативного відділення. Вони о 14:40 загасили вогонь. За попередніми даними, постраждалих людей немає”, – зазначили надзвичайники.
Фото: ГУ ДСНС України у Харківській області
Читайте також: Ворог пошкодив автошколу та підпалив суху траву у Вовчанську – ХОВА (фото)
Популярно
Новини за темою:
Ви читали новину: «ДСНС показала, як гасили пожежу у Вовчанську після удару РФ (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 4 Жовтня 2023 в 19:31;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 13:00 4 жовтня у місті Вовчанськ Чугуївського району Харківської області спалахнула суха трава навколо автошколи, в яку влучив один із російських артилерійських снарядів.".