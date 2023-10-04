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ДСНС показала, як гасили пожежу у Вовчанську після удару РФ (фото)

Події 19:31   04.10.2023
Олена Нагорна
ДСНС показала, як гасили пожежу у Вовчанську після удару РФ (фото)

Близько 13:00 4 жовтня у місті Вовчанськ Чугуївського району Харківської області спалахнула суха трава навколо автошколи, в яку влучив один із російських артилерійських снарядів.

Площа пожежі становила 250 квадратних метрів, повідомляють у ГУ ДСНС України в Харківській області.

“До місця події негайно вирушили рятувальники 47-ї Державної пожежно-рятувальної частини у складі одного оперативного відділення. Вони о 14:40 загасили вогонь. За попередніми даними, постраждалих людей немає”, – зазначили надзвичайники.


Фото: ГУ ДСНС України у Харківській області

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 4 Жовтня 2023 в 19:31;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 13:00 4 жовтня у місті Вовчанськ Чугуївського району Харківської області спалахнула суха трава навколо автошколи, в яку влучив один із російських артилерійських снарядів.".