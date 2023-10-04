ДСНС показала, як гасили пожежу у Вовчанську після удару РФ (фото)

Близько 13:00 4 жовтня у місті Вовчанськ Чугуївського району Харківської області спалахнула суха трава навколо автошколи, в яку влучив один із російських артилерійських снарядів.

Площа пожежі становила 250 квадратних метрів, повідомляють у ГУ ДСНС України в Харківській області.

“До місця події негайно вирушили рятувальники 47-ї Державної пожежно-рятувальної частини у складі одного оперативного відділення. Вони о 14:40 загасили вогонь. За попередніми даними, постраждалих людей немає”, – зазначили надзвичайники.



Фото: ГУ ДСНС України у Харківській області