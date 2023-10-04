Ворог пошкодив автошколу та підпалив суху траву у Вовчанську – ХОВА (фото)

4 жовтня близько 13:00 армія РФ завдала удару по місту Вовчанськ на Харківщині.

«Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено будівлю автошколи. На території навчального закладу загорілася суха трава. Інформації про потерпілих не надходило», – повідомили у ХОВА.