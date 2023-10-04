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Ворог пошкодив автошколу та підпалив суху траву у Вовчанську – ХОВА (фото)

Суспільство 15:19   04.10.2023
Вікторія Яковенко
Ворог пошкодив автошколу та підпалив суху траву у Вовчанську – ХОВА (фото)

4 жовтня близько 13:00 армія РФ завдала удару по місту Вовчанськ на Харківщині.

«Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено будівлю автошколи. На території навчального закладу загорілася суха трава. Інформації про потерпілих не надходило», – повідомили у ХОВА.

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Фото: ХОВА

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Автор: Вікторія Яковенко
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    • • Дата публікації матеріалу: 4 Жовтня 2023 в 15:19;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "4 жовтня близько 13:00 армія РФ завдала удару по місту Вовчанськ на Харківщині.".