Враг повредил автошколу и поджег сухую траву в Волчанске – ХОВА (фото)

4 октября около 13:00 армия РФ нанесла удар по городу Волчанск на Харьковщине.

«В результате вражеских обстрелов повреждено здание автошколы. На территории учебного заведения загорелась сухая трава. Информация о пострадавших не поступала», — сообщили в ХОВА.