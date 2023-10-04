Live
  • Ср 04.10.2023
    • Харьков
  •   +11°С
  • USD 36.59
  • EUR 38.33
    • 🟢

Ночью на Харьковщину сбросили управляемую авиабомбу, есть раненая — Синегубов

Происшествия 08:29   04.10.2023
Оксана Горун
Ночью на Харьковщину сбросили управляемую авиабомбу, есть раненая — Синегубов Фото: telegram Олега Синегубова

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что враг ударил по Боровой около полуночи.

«Около полуночи враг нанес удар по пгт Боровая Изюмского района, предварительно управляемой авиабомбой. Зафиксировано попадание в центре поселка, повреждения получили двухэтажный жилой дом, детсад и здание центра занятости. Женщина 83 лет получила легкие ранения, в госпитализации не нуждалась», — написал Синегубов в telegram.

На Боровую сбросили КАБ ночью 4 октября 2023 2
Фото: telegram Олега Синегубова

По его информации, в течение суток армия РФ обстреливала населенные пункты Харьковского, Богодуховского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов.

«В с. Казачья Лопань Харьковского района повреждено пять частных жилых домов. В с. Гурьев Казачок Богодуховского района повреждено здание школы. В с. Ивашки Богодуховского района повреждено здание инкубатора и спиртзавода. В результате обстрела из РСЗО с. Одноробовка Богодуховского района повреждено семь частных домов», — перечислил Синегубов.

Читайте также: Враг возобновил атаки в сторону Харьковщины и продвинулся — Машовец

Автор: Оксана Горун
Популярно
Враг возобновил атаки в сторону Харьковщины и продвинулся — Машовец
Враг возобновил атаки в сторону Харьковщины и продвинулся — Машовец
04.10.2023, 07:15
Ночью на Харьковщину сбросили управляемую авиабомбу, есть раненая — Синегубов
Ночью на Харьковщину сбросили управляемую авиабомбу, есть раненая — Синегубов
04.10.2023, 08:29
Что происходит на южном фронте: данные ISW и «Информационного сопротивления»
Что происходит на южном фронте: данные ISW и «Информационного сопротивления»
04.10.2023, 08:18
Были похожи на шампиньоны: пожилые супруги из Харькова отравились грибами
Были похожи на шампиньоны: пожилые супруги из Харькова отравились грибами
03.10.2023, 23:11
25-я армия развернута, враг активизируется — ситуация под Купянском и Лиманом
25-я армия развернута, враг активизируется — ситуация под Купянском и Лиманом
03.10.2023, 22:04
Подорвались на минах: на Харьковщине за сутки погибший и раненый
Подорвались на минах: на Харьковщине за сутки погибший и раненый
04.10.2023, 08:51

Новости по теме:

14:06
Последствия удара авиабомбой по Купянску: фото прокуратуры
08:52
РФ ударила авиабомбой по Харьковщине, повреждено агропредприятие – Синегубов
11:28
На Петропавловку на Харьковщине, где пострадал мужчина, сбросили КАБ (видео)
08:49
Две авиабомбы сбросил враг на Изюмщину, разрушен детсад. Сводка Синегубова
08:49
По Харьковщине били авиабомбами и из РСЗО, двое пострадавших — Синегубов

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Ночью на Харьковщину сбросили управляемую авиабомбу, есть раненая — Синегубов»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 4 октября 2023 в 08:29;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что враг ударил по Боровой около полуночи".