Ночью на Харьковщину сбросили управляемую авиабомбу, есть раненая — Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что враг ударил по Боровой около полуночи.

«Около полуночи враг нанес удар по пгт Боровая Изюмского района, предварительно управляемой авиабомбой. Зафиксировано попадание в центре поселка, повреждения получили двухэтажный жилой дом, детсад и здание центра занятости. Женщина 83 лет получила легкие ранения, в госпитализации не нуждалась», — написал Синегубов в telegram.

По его информации, в течение суток армия РФ обстреливала населенные пункты Харьковского, Богодуховского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов.

«В с. Казачья Лопань Харьковского района повреждено пять частных жилых домов. В с. Гурьев Казачок Богодуховского района повреждено здание школы. В с. Ивашки Богодуховского района повреждено здание инкубатора и спиртзавода. В результате обстрела из РСЗО с. Одноробовка Богодуховского района повреждено семь частных домов», — перечислил Синегубов.