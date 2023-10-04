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Вночі на Харківщину скинули керовану авіабомбу, є поранена – Синєгубов

Події 08:29   04.10.2023
Оксана Горун
Вночі на Харківщину скинули керовану авіабомбу, є поранена – Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що ворог ударив по Боровій близько опівночі.

“Близько опівночі ворог завдав удару по смт Борова Ізюмського району, попередньо керованою авіабомбою. Зафіксовано влучання в центрі селища, пошкодження зазнали 2-поверховий житловий будинок, дитсадок та будівля центру зайнятості. Жінка 83 років отримала легкі поранення, госпіталізації не потребувала“, — написав Синєгубов у телеграмі.

На Борову скинули КАБ уночі 4 жовтня 2023 2
Фото: телеграм Олега Синєгубова

За його інформацією, протягом доби армія РФ обстрілювала населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського, Куп’янського та Ізюмського районів.

“У с. Козача Лопань Харківського району пошкоджено п’ять приватних житлових будинків. У с. Гур’їв Козачок Богодухівського району пошкоджено будівлю школи. У с. Івашки Богодухівського району пошкоджено будівлю інкубатора та спиртзаводу. Внаслідок обстрілу з РСЗВ с. Одноробівка Богодухівського району пошкоджено сім приватних будинків“, – перерахував Синєгубов.

Читайте також:  Ворог відновив атаки у бік Харківщини та просунувся

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 4 Жовтня 2023 в 08:29;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що ворог ударив по Боровій близько опівночі".