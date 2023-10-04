Вночі на Харківщину скинули керовану авіабомбу, є поранена – Синєгубов
Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що ворог ударив по Боровій близько опівночі.
“Близько опівночі ворог завдав удару по смт Борова Ізюмського району, попередньо керованою авіабомбою. Зафіксовано влучання в центрі селища, пошкодження зазнали 2-поверховий житловий будинок, дитсадок та будівля центру зайнятості. Жінка 83 років отримала легкі поранення, госпіталізації не потребувала“, — написав Синєгубов у телеграмі.
За його інформацією, протягом доби армія РФ обстрілювала населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського, Куп’янського та Ізюмського районів.
“У с. Козача Лопань Харківського району пошкоджено п’ять приватних житлових будинків. У с. Гур’їв Козачок Богодухівського району пошкоджено будівлю школи. У с. Івашки Богодухівського району пошкоджено будівлю інкубатора та спиртзаводу. Внаслідок обстрілу з РСЗВ с. Одноробівка Богодухівського району пошкоджено сім приватних будинків“, – перерахував Синєгубов.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Жовтня 2023 в 08:29;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що ворог ударив по Боровій близько опівночі".