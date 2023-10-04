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Рецидивіст зі знайомою «обчищали» покинуті будинки в Боровій: вирок суду

Суспільство 11:40   04.10.2023
Вікторія Яковенко
Рецидивіст зі знайомою «обчищали» покинуті будинки в Боровій: вирок суду

На Харківщині отримали вирок раніше судимий чоловік та його знайома, які під час окупації селища Борова обкрадали будинки місцевих жителів, які виїхали з населеного пункту.  

За даними Харківської обласної прокуратури, здобиччю крадіїв переважно ставала побутова техніка, але не нехтували вони і посудом та іншими речами.

«Накрадене зловмисники планували перепродати і таким чином заробити, але навіть це їм не вдалось — після деокупації населеного пункту значну частину речей правоохоронці виявили за місцем їхнього мешкання», – додали правоохоронці.

Фігуранти зізнались у злочині. 36-річну жінку та 35-річного чоловіка визнали винними у вчиненні крадіжок в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб, поєднаного з проникненням до житла (ч. 4 ст. 185 ККУ). Вони проведуть у тюрмі 5 і 6 років відповідно.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 4 Жовтня 2023 в 11:40;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині отримали вирок раніше судимий чоловік та його знайома, які під час окупації селища Борова обкрадали будинки місцевих жителів, які виїхали з населеного пункту.  ".