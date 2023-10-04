Live
  • Ср 04.10.2023
    • Харьков
  •   +17°С
  • USD 36.59
  • EUR 38.33
    • 🟢

Рецидивист со знакомой «обчищали» покинутые дома в Боровой: приговор суда

Общество 11:40   04.10.2023
Виктория Яковенко
Рецидивист со знакомой «обчищали» покинутые дома в Боровой: приговор суда Фото: id-legalgroup.com

На Харьковщине получили приговор ранее судимый мужчина и его знакомая, которые во время оккупации поселка Боровая грабили дома местных жителей, выехавших из населенного пункта.

По данным Харьковской областной прокуратуры, добычей воров преимущественно становилась бытовая техника, но не пренебрегали они и посудой и другими вещами.

«Украденное злоумышленники планировали перепродать и таким образом заработать, но даже это им не удалось — после деоккупации населенного пункта значительную часть вещей правоохранители обнаружили по месту их проживания», — добавили правоохранители.

Фигуранты признались в преступлении. 36-летнюю женщину и 35-летнего мужчину признали виновными в совершении краж в условиях военного положения, по предварительному сговору группой лиц, соединенных с проникновением в жилище (ч. 4 ст. 185 УКУ). Они проведут в тюрьме 5 и 6 лет соответственно.

Читайте также: В Харькове задержали агентов ГРУ — СБУ (фото)

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Враг возобновил атаки в сторону Харьковщины и продвинулся — Машовец
Враг возобновил атаки в сторону Харьковщины и продвинулся — Машовец
04.10.2023, 07:15
В Харькове задержали агентов ГРУ — СБУ (фото)
В Харькове задержали агентов ГРУ — СБУ (фото)
04.10.2023, 10:19
Ночью на Харьковщину сбросили управляемую авиабомбу, есть раненая — Синегубов
Ночью на Харьковщину сбросили управляемую авиабомбу, есть раненая — Синегубов
04.10.2023, 08:29
«Угрожает здоровью и детям»: жители Харькова просят включить свет на улицах
«Угрожает здоровью и детям»: жители Харькова просят включить свет на улицах
04.10.2023, 09:17
Вражескую «Рапиру» уничтожили пограничники на Купянском направлении (видео)
Вражескую «Рапиру» уничтожили пограничники на Купянском направлении (видео)
04.10.2023, 11:16
Завтра — сессия Харьковского облсовета: что будут обсуждать депутаты
Завтра — сессия Харьковского облсовета: что будут обсуждать депутаты
04.10.2023, 11:44

Новости по теме:

08:29
Ночью на Харьковщину сбросили управляемую авиабомбу, есть раненая — Синегубов
12:52
Годовщина деоккупации Боровой: в поселке вспомнили, как это было (видео)
15:02
Били по агропредприятию. Боровую и Подлиман обстреляли россияне на Харьковщине
17:32
Полиция поймала дельцов, нелегально торговавших алкоголем на Харьковщине
10:21
Сможет ли РФ до зимы выйти к Осколу и Боровой на Харьковщине — мнение ISW

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Рецидивист со знакомой «обчищали» покинутые дома в Боровой: приговор суда»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 4 октября 2023 в 11:40;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине получили приговор ранее судимый мужчина и его знакомая, которые во время оккупации поселка Боровая грабили дома местных жителей, выехавших из населенного пункта.".