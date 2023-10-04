Рецидивист со знакомой «обчищали» покинутые дома в Боровой: приговор суда

На Харьковщине получили приговор ранее судимый мужчина и его знакомая, которые во время оккупации поселка Боровая грабили дома местных жителей, выехавших из населенного пункта.

По данным Харьковской областной прокуратуры, добычей воров преимущественно становилась бытовая техника, но не пренебрегали они и посудой и другими вещами.

«Украденное злоумышленники планировали перепродать и таким образом заработать, но даже это им не удалось — после деоккупации населенного пункта значительную часть вещей правоохранители обнаружили по месту их проживания», — добавили правоохранители.

Фигуранты признались в преступлении. 36-летнюю женщину и 35-летнего мужчину признали виновными в совершении краж в условиях военного положения, по предварительному сговору группой лиц, соединенных с проникновением в жилище (ч. 4 ст. 185 УКУ). Они проведут в тюрьме 5 и 6 лет соответственно.