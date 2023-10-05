Генштаб: про чотири ворожі атаки в напрямку Харківщини та авіаудари по регіону
У Харківській області протягом доби російські військові завдали авіаударів поблизу сіл Іванівка та Кислівка Куп’янського району, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.
Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Кислівка та Берестове на Куп’янському напрямку, а також Баранівка та Гатище – на Слобожанському.
Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Протягом доби відбулось 30 бойових зіткнень.
На Лиманському напрямку Сили оборони відбили чотири атаки ворога на схід від Макіївки Луганської області, що поблизу адмінмежі з Харківщиною.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Жовтня 2023 в 21:00;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області протягом доби російські військові завдали авіаударів поблизу сіл Іванівка та Кислівка Куп’янського району, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.".