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Генштаб: о четырех атаках в направлении Харьковщины и авиаударах по региону

Происшествия 21:00   05.10.2023
Елена Нагорная
Генштаб: о четырех атаках в направлении Харьковщины и авиаударах по региону

В Харьковской области в течение суток российские военные нанесли авиаудары вблизи сел Ивановка и Кисловка Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Кисловка и Берестовое на Купянском направлении, а также Барановка и Гатище — на Слобожанском.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. В течение суток состоялось 30 боевых столкновений.

На Лиманском направлении Силы обороны отбили четыре атаки врага к востоку от Макеевки Луганской области, вблизи админграницы с Харьковщиной.

Читайте также: Ночью Украину атаковали «шахеды», на Харьковщине — два авиаудара — Генштаб

Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 5 октября 2023 в 21:00;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области в течение суток российские военные нанесли авиаудары вблизи сел Ивановка и Кисловка Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.".