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Синєгубов повідомив про наслідки обстрілів Харківщини: без постраждалих

Події 08:54   05.10.2023
Оксана Горун
Синєгубов повідомив про наслідки обстрілів Харківщини: без постраждалих

Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що армія РФ протягом доби обстрілювала населені пункти Харківського, Чугуївського, Куп’янського та Ізюмського районів.

Вночі ворог завдав удару ракетами С-300 по Печенігах, спровокувавши численні пожежі на території дачного селища та в лісовому масиві.

Також ліс через росіян спалахнув у районі Гороховатки Ізюмського району. Її обстріляли близько третьої години ночі. Вогонь охопив площу близько 500 квадратних метрів.

Внаслідок обстрілів м. Вовчанськ Чугуївського району пошкоджено будинок, сталася пожежа. У смт Козача Лопань Харківського району артилерійським обстрілом пошкоджено два приватні будинки, господарчі споруди, приватний автомобіль. Через обстріл околиць с. Глибоке Харківського району, горіла трава у полі. Постраждалих серед цивільного населення протягом доби не зафіксовано“, – повідомив Синєгубов у телеграмі.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що армія РФ протягом доби обстрілювала населені пункти Харківського, Чугуївського, Куп’янського та Ізюмського районів".