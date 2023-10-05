Синєгубов повідомив про наслідки обстрілів Харківщини: без постраждалих
Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що армія РФ протягом доби обстрілювала населені пункти Харківського, Чугуївського, Куп’янського та Ізюмського районів.
Вночі ворог завдав удару ракетами С-300 по Печенігах, спровокувавши численні пожежі на території дачного селища та в лісовому масиві.
Також ліс через росіян спалахнув у районі Гороховатки Ізюмського району. Її обстріляли близько третьої години ночі. Вогонь охопив площу близько 500 квадратних метрів.
“Внаслідок обстрілів м. Вовчанськ Чугуївського району пошкоджено будинок, сталася пожежа. У смт Козача Лопань Харківського району артилерійським обстрілом пошкоджено два приватні будинки, господарчі споруди, приватний автомобіль. Через обстріл околиць с. Глибоке Харківського району, горіла трава у полі. Постраждалих серед цивільного населення протягом доби не зафіксовано“, – повідомив Синєгубов у телеграмі.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Жовтня 2023 в 08:54;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що армія РФ протягом доби обстрілювала населені пункти Харківського, Чугуївського, Куп’янського та Ізюмського районів".