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4 боєзіткнення і майже 700 обстрілів – ЗСУ про добу під Куп’янськом й Лиманом

Суспільство 16:02   06.10.2023
Вікторія Яковенко
4 боєзіткнення і майже 700 обстрілів – ЗСУ про добу під Куп’янськом й Лиманом

Наразі ворог акцентує свою увагу на Куп’янсько-Лиманському напрямку, тут російські війська відновлюють бойові дії.

Про це повідомив в етері нацмарафону начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш. За добу на цьому напрямку сталося 4 бойових зіткнення. З артилерії окупанти здійснили 663 обстріли, також армія РФ 8 разів застосувала авіацію.

«Зокрема, це штурмовики СУ-35, також Су-25 та гелікоптери К-52. На цьому напрямку було ліквідовано 116 окупантів та 18 зразків озброєння та військової техніки. Серед яких 6 танків Т-72. Крім цього, знищили 2 БПЛА – один був «Орлан», один квадрокоптер «Mavic». Та знищили 7 автомобілів різних типів та, традиційно, 3 склади з боєприпасами», – додав Євлаш.

Читайте також: Армія РФ завдала авіаударів по двох селах на Харківщині – Генштаб

Автор: Вікторія Яковенко
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    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наразі ворог акцентує свою увагу на Куп’янсько-Лиманському напрямку, тут російські війська відновлюють бойові дії.".