4 боєзіткнення і майже 700 обстрілів – ЗСУ про добу під Куп’янськом й Лиманом
Наразі ворог акцентує свою увагу на Куп’янсько-Лиманському напрямку, тут російські війська відновлюють бойові дії.
Про це повідомив в етері нацмарафону начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш. За добу на цьому напрямку сталося 4 бойових зіткнення. З артилерії окупанти здійснили 663 обстріли, також армія РФ 8 разів застосувала авіацію.
«Зокрема, це штурмовики СУ-35, також Су-25 та гелікоптери К-52. На цьому напрямку було ліквідовано 116 окупантів та 18 зразків озброєння та військової техніки. Серед яких 6 танків Т-72. Крім цього, знищили 2 БПЛА – один був «Орлан», один квадрокоптер «Mavic». Та знищили 7 автомобілів різних типів та, традиційно, 3 склади з боєприпасами», – додав Євлаш.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Жовтня 2023 в 16:02;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наразі ворог акцентує свою увагу на Куп’янсько-Лиманському напрямку, тут російські війська відновлюють бойові дії.".