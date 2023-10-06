4 боєзіткнення і майже 700 обстрілів – ЗСУ про добу під Куп’янськом й Лиманом

Наразі ворог акцентує свою увагу на Куп’янсько-Лиманському напрямку, тут російські війська відновлюють бойові дії.

Про це повідомив в етері нацмарафону начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш. За добу на цьому напрямку сталося 4 бойових зіткнення. З артилерії окупанти здійснили 663 обстріли, також армія РФ 8 разів застосувала авіацію.

«Зокрема, це штурмовики СУ-35, також Су-25 та гелікоптери К-52. На цьому напрямку було ліквідовано 116 окупантів та 18 зразків озброєння та військової техніки. Серед яких 6 танків Т-72. Крім цього, знищили 2 БПЛА – один був «Орлан», один квадрокоптер «Mavic». Та знищили 7 автомобілів різних типів та, традиційно, 3 склади з боєприпасами», – додав Євлаш.