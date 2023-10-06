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4 боестолкновения и около 700 обстрелов — ВСУ о сутках под Купянском и Лиманом

Общество 16:02   06.10.2023
Виктория Яковенко
4 боестолкновения и около 700 обстрелов — ВСУ о сутках под Купянском и Лиманом

Сейчас враг акцентирует свое внимание на Купянско-Лиманском направлении, здесь российские войска возобновляют боевые действия.

Об этом сообщил в эфире нацмарафона начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш. За сутки на этом направлении произошло 4 боевых столкновения. Из артиллерии оккупанты совершили 663 обстрела, также армия РФ 8 раз применила авиацию.

«В частности, это штурмовики СУ-35, также Су-25 и вертолеты К-52. На этом направлении были ликвидированы 116 оккупантов и 18 образцов вооружения и военной техники. Среди них, 6 танков Т-72. Кроме этого, уничтожили 2 БПЛА – один был «Орлан», один квадрокоптер «Mavic». И уничтожили 7 автомобилей разных типов и, традиционно, 3 склада с боеприпасами», — добавил Евлаш.

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Автор: Виктория Яковенко
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06.10.2023, 16:02

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 6 октября 2023 в 16:02;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сейчас враг акцентирует свое внимание на Купянско-Лиманском направлении, здесь российские войска возобновляют боевые действия.".