Росіяни вдарили з «Торнадо-С» по Харківщині: поранений чоловік (фото)
Фото: Харківська обласна прокуратура
6 жовтня близько 9:00 армія РФ обстріляла селище Шевченкове Куп’янського району. Попередньо, окупанти завдали удару з РСЗВ «Торнадо-С».
Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі. Внаслідок обстрілу у населеному пункті пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди. Отримав поранення 56-річний місцевий житель.
«Також зранку окупанти здійснили обстріл міста Вовчанськ: травмовано 75-річну жінку та 77-річного чоловіка. Крім того, 5 жовтня приблизно о 22:45 ворог вчергове обстріляв місто Куп’янськ. Пошкоджено будинок», – додали правоохоронці.
Слідчі розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Жовтня 2023 в 13:36;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "6 жовтня близько 9:00 армія РФ обстріляла селище Шевченкове Куп’янського району. Попередньо, окупанти завдали удару з РСЗВ «Торнадо-С».".