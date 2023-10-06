Росіяни вдарили з «Торнадо-С» по Харківщині: поранений чоловік (фото)

6 жовтня близько 9:00 армія РФ обстріляла селище Шевченкове Куп’янського району. Попередньо, окупанти завдали удару з РСЗВ «Торнадо-С».

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі. Внаслідок обстрілу у населеному пункті пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди. Отримав поранення 56-річний місцевий житель.

«Також зранку окупанти здійснили обстріл міста Вовчанськ: травмовано 75-річну жінку та 77-річного чоловіка. Крім того, 5 жовтня приблизно о 22:45 ворог вчергове обстріляв місто Куп’янськ. Пошкоджено будинок», – додали правоохоронці.

Слідчі розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).