Live
  • Пт 06.10.2023
    • Харків
  •   +16°С
  • USD 36.62
  • EUR 38.54
    • 🟢

Росіяни вдарили з «Торнадо-С» по Харківщині: поранений чоловік (фото)

Суспільство 13:36   06.10.2023
Вікторія Яковенко
Росіяни вдарили з «Торнадо-С» по Харківщині: поранений чоловік (фото) Фото: Харківська обласна прокуратура

6 жовтня близько 9:00 армія РФ обстріляла селище Шевченкове Куп’янського району. Попередньо, окупанти завдали удару з РСЗВ «Торнадо-С».

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі. Внаслідок обстрілу у населеному пункті пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди. Отримав поранення 56-річний місцевий житель.

«Також зранку окупанти здійснили обстріл міста Вовчанськ: травмовано 75-річну жінку та 77-річного чоловіка. Крім того, 5 жовтня приблизно о 22:45 ворог вчергове обстріляв місто Куп’янськ. Пошкоджено будинок», – додали правоохоронці.

Слідчі розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).

01

02
Фото: Харківська обласна прокуратура

Читайте також: «Ранок у нас почався теж доволі напружено» – голова Куп’янщини про обстріли

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
На місці ударів у Харкові знайшли уламки ракет з написом «сделано в РФ» (фото)
На місці ударів у Харкові знайшли уламки ракет з написом «сделано в РФ» (фото)
06.10.2023, 14:11
Ігор Терехов: Харків готовий до опалювального сезону
Ігор Терехов: Харків готовий до опалювального сезону
06.10.2023, 11:53
Ракетний удар по Харкову: про стан 30 постраждалих повідомив Синєгубов
Ракетний удар по Харкову: про стан 30 постраждалих повідомив Синєгубов
06.10.2023, 14:07
Росіяни вдарили з «Торнадо-С» по Харківщині: поранений чоловік (фото)
Росіяни вдарили з «Торнадо-С» по Харківщині: поранений чоловік (фото)
06.10.2023, 13:36
На місці удару РФ по селу Гроза знайшли нові фрагменти тіл – Синєгубов (фото)
На місці удару РФ по селу Гроза знайшли нові фрагменти тіл – Синєгубов (фото)
06.10.2023, 13:18
Удар по Харкову: під завалами знайшли тіло жінки – це бабуся загиблого хлочика
Удар по Харкову: під завалами знайшли тіло жінки – це бабуся загиблого хлочика
06.10.2023, 12:29

Новини за темою:

14:43
Підозру отримала колаборантка, яка очолила ЖКГ в окупантів на Харківщині
19:31
ДСНС показала, як гасили пожежу у Вовчанську після удару РФ (фото)
15:19
Ворог пошкодив автошколу та підпалив суху траву у Вовчанську – ХОВА (фото)
13:26
Їхав на велосипеді. 63-річний чоловік загинув у Вовчанську внаслідок обстрілу
15:43
Поліціянт з Харківщини забрав авто колеги, щоб перетворити на Z-мобіль

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Росіяни вдарили з «Торнадо-С» по Харківщині: поранений чоловік (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 6 Жовтня 2023 в 13:36;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "6 жовтня близько 9:00 армія РФ обстріляла селище Шевченкове Куп’янського району. Попередньо, окупанти завдали удару з РСЗВ «Торнадо-С».".