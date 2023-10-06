Live
  • Пт 06.10.2023
    • Харьков
  •   +16°С
  • USD 36.62
  • EUR 38.54
    • 🟢

Россияне ударили из «Торнадо-С» по Харьковщине: ранен мужчина (фото)

Общество 13:36   06.10.2023
Виктория Яковенко
Россияне ударили из «Торнадо-С» по Харьковщине: ранен мужчина (фото) Фото: Харьковская областная прокуратура

6 октября около 9:00 армия РФ обстреляла поселок Шевченково Купянского района. Предварительно, оккупанты нанесли удар с РСЗО «Торнадо-С».

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре. В результате обстрела в населенном пункте повреждены частные дома и хозяйственные постройки. Получил ранение 56-летний местный житель.

«Также утром оккупанты осуществили обстрел города Волчанск: травмированы 75-летняя женщина и 77-летний мужчина. Кроме того, 5 октября примерно в 22:45 враг в очередной раз обстрелял город Купянск. Поврежден дом», — добавили правоохранители.

Следователи начали досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).

01

02
Фото: Харьковская областная прокуратура

Читайте также: «Утро у нас началось тоже довольно напряженно» — глава Купянщины об обстрелах

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Ракетный удар по Харькову: о состоянии 30 пострадавших сообщил Синегубов
Ракетный удар по Харькову: о состоянии 30 пострадавших сообщил Синегубов
06.10.2023, 14:07
Зеленский отреагировал на ракетный удар по Харькову
Зеленский отреагировал на ракетный удар по Харькову
06.10.2023, 11:27
На месте ударов в Харькове нашли обломки ракет с надписью «сделано в РФ»
На месте ударов в Харькове нашли обломки ракет с надписью «сделано в РФ»
06.10.2023, 14:11
Удар по Харькову: под завалами нашли тело женщины – бабушка погибшего мальчика
Удар по Харькову: под завалами нашли тело женщины – бабушка погибшего мальчика
06.10.2023, 12:29
Россияне ударили из «Торнадо-С» по Харьковщине: ранен мужчина (фото)
Россияне ударили из «Торнадо-С» по Харьковщине: ранен мужчина (фото)
06.10.2023, 13:36
Ракетный удар по Харькову: фото и видео с мест «прилетов»
Ракетный удар по Харькову: фото и видео с мест «прилетов»
06.10.2023, 09:11

Новости по теме:

14:43
Подозрение получила коллаборантка, возглавившая ЖКХ оккупантов на Харьковщине
19:31
ГСЧС показала, как тушили пожар в Волчанске после удара РФ (фото)
15:19
Враг повредил автошколу и поджег сухую траву в Волчанске – ХОВА (фото)
13:26
Ехал на велосипеде. 63-летний мужчина погиб в Волчанске в результате обстрела
15:43
Полицейский с Харьковщины забрал авто коллеги, чтобы превратить в Z-мобиль

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Россияне ударили из «Торнадо-С» по Харьковщине: ранен мужчина (фото)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 6 октября 2023 в 13:36;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "6 октября около 9:00 армия РФ обстреляла поселок Шевченково Купянского района. Предварительно, оккупанты нанесли удар с РСЗО «Торнадо-С».".