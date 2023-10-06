Россияне ударили из «Торнадо-С» по Харьковщине: ранен мужчина (фото)
Фото: Харьковская областная прокуратура
6 октября около 9:00 армия РФ обстреляла поселок Шевченково Купянского района. Предварительно, оккупанты нанесли удар с РСЗО «Торнадо-С».
Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре. В результате обстрела в населенном пункте повреждены частные дома и хозяйственные постройки. Получил ранение 56-летний местный житель.
«Также утром оккупанты осуществили обстрел города Волчанск: травмированы 75-летняя женщина и 77-летний мужчина. Кроме того, 5 октября примерно в 22:45 враг в очередной раз обстрелял город Купянск. Поврежден дом», — добавили правоохранители.
Следователи начали досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).
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- • Дата публикации материала: 6 октября 2023 в 13:36;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "6 октября около 9:00 армия РФ обстреляла поселок Шевченково Купянского района. Предварительно, оккупанты нанесли удар с РСЗО «Торнадо-С».".