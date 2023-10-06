Россияне ударили из «Торнадо-С» по Харьковщине: ранен мужчина (фото)

6 октября около 9:00 армия РФ обстреляла поселок Шевченково Купянского района. Предварительно, оккупанты нанесли удар с РСЗО «Торнадо-С».

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре. В результате обстрела в населенном пункте повреждены частные дома и хозяйственные постройки. Получил ранение 56-летний местный житель.

«Также утром оккупанты осуществили обстрел города Волчанск: травмированы 75-летняя женщина и 77-летний мужчина. Кроме того, 5 октября примерно в 22:45 враг в очередной раз обстрелял город Купянск. Поврежден дом», — добавили правоохранители.

Следователи начали досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).