Live
  • Сб 07.10.2023
    • Харків
  •   +11°С
  • USD 36.62
  • EUR 38.54
    • 🟢

«Окупанти намагаються пробитися до Куп’янська, ми тримаємося» – ЗСУ

Суспільство 15:24   07.10.2023
Вікторія Яковенко
«Окупанти намагаються пробитися до Куп’янська, ми тримаємося» – ЗСУ

Росіяни намагаються «прорватися» до Куп’янська на Харківщині. Ситуація поблизу міста – напружена.

«Там є підрозділи «Шторм Z» і інші їх війська. Вони намагаються пробитися до цього населеного пункту. Вони хочуть нашкодити нам, перерізавши там постачання, оскільки там знаходиться залізниця, і для них це також важливо, тому що це додатковий логістичний хаб, який може використовуватися також для забезпечення їхніх військ. Там напружена, динамічна ситуація, проте ми тримаємося і не даємо противнику прорватися», – повідомив в етері нацмарафону начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.

Він також зазначив, що військові, яких на цьому напрямку зібрала РФ, не мають належного досвіду і достатньої підготовки.

«Наші сили готувалися і ми більше ніж за рік знаємо майже всі варіанти розвитку подій», – зазначив Євлаш.

Він додав, що на цій ділянці фронту за минулу добу українські захисники знищили ворожі «Тюльпан», зенітно-ракетний комплекс «Стріла-10», станцію спостереження «Муром– М», сім танків, серед яких один Т-90.

Читайте також: РФ відновила наступ під Куп’янськом: ISW оцінив сили ворога

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
«За» Терехова голосували в Економічній комісії ООН: подробиці
«За» Терехова голосували в Економічній комісії ООН: подробиці
07.10.2023, 16:04
Сьогодні 7 жовтня: яке свято та день в історії
Сьогодні 7 жовтня: яке свято та день в історії
07.10.2023, 06:00
Ігор Терехов: Харків готовий до опалювального сезону
Ігор Терехов: Харків готовий до опалювального сезону
06.10.2023, 11:53
Ракетний удар по Грозі: вже 48 загиблих ідентифікували – Болвінов (відео)
Ракетний удар по Грозі: вже 48 загиблих ідентифікували – Болвінов (відео)
07.10.2023, 15:43
«Окупанти намагаються пробитися до Куп’янська, ми тримаємося» – ЗСУ
«Окупанти намагаються пробитися до Куп’янська, ми тримаємося» – ЗСУ
07.10.2023, 15:24
РФ вдарила ракетою С-300 по селищу під Харковом, є руйнування (фото)
РФ вдарила ракетою С-300 по селищу під Харковом, є руйнування (фото)
07.10.2023, 13:19

Новини за темою:

14:14
Майже 800 обстрілів: доба на Куп’янсько-Лиманському напрямку
16:02
4 боєзіткнення і майже 700 обстрілів – ЗСУ про добу під Куп’янськом й Лиманом
10:53
У ЗСУ порівняли кількість окупантів під Куп’янськом та Бахмутом
10:32
Дві дорогі та рідкісні системи РЕБ РФ підбили на Лимано-Куп’янському напрямку
10:04
Росіяни атакували через кордон на Харківщині: інформація ЗСУ

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: ««Окупанти намагаються пробитися до Куп’янська, ми тримаємося» – ЗСУ»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 7 Жовтня 2023 в 15:24;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни намагаються «прорватися» до Куп’янська на Харківщині. Ситуація поблизу міста – напружена.".