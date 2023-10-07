«Окупанти намагаються пробитися до Куп’янська, ми тримаємося» – ЗСУ

Росіяни намагаються «прорватися» до Куп’янська на Харківщині. Ситуація поблизу міста – напружена.

«Там є підрозділи «Шторм Z» і інші їх війська. Вони намагаються пробитися до цього населеного пункту. Вони хочуть нашкодити нам, перерізавши там постачання, оскільки там знаходиться залізниця, і для них це також важливо, тому що це додатковий логістичний хаб, який може використовуватися також для забезпечення їхніх військ. Там напружена, динамічна ситуація, проте ми тримаємося і не даємо противнику прорватися», – повідомив в етері нацмарафону начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.

Він також зазначив, що військові, яких на цьому напрямку зібрала РФ, не мають належного досвіду і достатньої підготовки.

«Наші сили готувалися і ми більше ніж за рік знаємо майже всі варіанти розвитку подій», – зазначив Євлаш.

Він додав, що на цій ділянці фронту за минулу добу українські захисники знищили ворожі «Тюльпан», зенітно-ракетний комплекс «Стріла-10», станцію спостереження «Муром– М», сім танків, серед яких один Т-90.