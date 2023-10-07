РФ відновила наступ під Куп’янськом: ISW оцінив сили ворога
Окупанти відновлюють наступальні дії у районі Куп’янська. Станом на 6 жовтня більшість російських сил, розгорнутих на цій ділянці фронту, ймовірно залишиться небоєздатною, вважають аналітики ISW.
«Українські військові повідомили про зниження активності Росії під Куп’янськом останніми тижнями, проте офіційний представник Східної групи військ Ілля Євлаш 6 жовтня заявив, що російські війська відновили бойові дії на Куп’янсько-Лиманському напрямку», – зазначили аналітики.
Російські блогери стверджують, що армія РФ розпочала наступ біля Синьківки і, що вона веде інтенсивний обстріл траси N26 (Шевченкове-Куп’янськ).
Аналітики нагадують, що очільник ГУ розвідки Міноборони України Кирило Буданов раніше повідомляв, що російські військові розгорнули новостворену 25-у загальновійськову армію для відновлення наступу під Куп’янськом, ймовірно, для того, щоб відвернути увагу української сторони від інших ділянок фронту на півдні України.
За оцінкою ISW, 25-та армія була поспішно розгорнута до запланованої дати у грудні 2023 року і, ймовірно, сильно недоукомплектована та погано підготовлена.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Жовтня 2023 в 10:48;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Окупанти відновлюють наступальні дії у районі Куп’янська. Станом на 6 жовтня більшість російських сил, розгорнутих на цій ділянці фронту, ймовірно залишиться небоєздатною, вважають аналітики ISW.".