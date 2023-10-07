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РФ возобновила наступление под Купянском: ISW оценил силы врага

Общество 10:48   07.10.2023
Виктория Яковенко
РФ возобновила наступление под Купянском: ISW оценил силы врага

Оккупанты возобновляют наступательные действия в районе Купянска. По состоянию на 6 октября большинство российских сил, развернутых на этом участке фронта, вероятно, останется небоеспособным, считают аналитики ISW.

«Украинские военные сообщили о снижении активности России под Купянском в последние недели, однако официальный представитель Восточной группы войск Илья Евлаш 6 октября заявил, что российские войска возобновили боевые действия на Купянско-Лиманском направлении», — отметили аналитики.

Российские блогеры утверждают, что армия РФ начала наступление у Синьковки и что она ведет интенсивный обстрел трассы N26 (Шевченково-Купянск).

Аналитики напоминают, что глава ГУ разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов ранее сообщал, что российские военные развернули вновь 25-ю общевойсковую армию для возобновления наступления под Купянском, вероятно, для того, чтобы отвлечь внимание украинской стороны от других участков фронта на юге Украины.

По оценке ISW, 25-я армия была поспешно развернута до запланированной даты в декабре 2023 года и, вероятно, сильно недоукомплектована и плохо подготовлена.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 7 октября 2023 в 10:48;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Оккупанты возобновляют наступательные действия в районе Купянска. По состоянию на 6 октября большинство российских сил, развернутых на этом участке фронта, вероятно, останется небоеспособным, считают аналитики ISW.".