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«Оккупанты пытаются пробиться в Купянск, мы держимся» — ВСУ

Общество 15:24   07.10.2023
Виктория Яковенко
«Оккупанты пытаются пробиться в Купянск, мы держимся» — ВСУ

Россияне пытаются «прорваться» в Купянск на Харьковщине. Ситуация вблизи города – напряженная.

«Там есть подразделения «Шторм-Z» и другие их войска. Они пытаются пробиться в этот населенный пункт. Они хотят навредить нам, перерезав там поставки, поскольку там находится железная дорога, и для них это тоже важно, потому что это дополнительный логистический хаб, который может использоваться также для обеспечения их войск. Там напряженная, динамичная ситуация, однако мы держимся и не даем противнику прорваться», — сообщил в эфире нацмарафона начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.

Он также отметил, что военные, которых на этом направлении собрала РФ, не имеют должного опыта и достаточной подготовки.

«Наши силы готовились и мы больше чем за год знаем почти все варианты развития событий», — отметил Евлаш.

Он добавил, что на этом участке фронта за прошедшие сутки украинские защитники уничтожили вражеские «Тюльпан», зенитно-ракетный комплекс «Стрела-10», станцию наблюдения «Муром-М», семь танков, среди которых один Т-90.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 7 октября 2023 в 15:24;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне пытаются «прорваться» в Купянск на Харьковщине. Ситуация вблизи города – напряженная.".