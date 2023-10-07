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Синєгубов розповів, як на Харківщині боротимуться з корупцією

Суспільство 17:33   07.10.2023
Вікторія Яковенко
Синєгубов розповів, як на Харківщині боротимуться з корупцією Фото: Олег Синєгубов

На Харківщині створюють робочу групу «Прозорість та підзвітність».

До групи входитимуть представники ХОВА, районних адміністрацій, правоохоронці та антикорупційні органи, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Її мета – забезпечити контроль та прозорість використання коштів державного та місцевих бюджетів», – зазначив Синєгубов.

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Автор: Вікторія Яковенко
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    • • Дата публікації матеріалу: 7 Жовтня 2023 в 17:33;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині створюють робочу групу «Прозорість та підзвітність».".