Синєгубов розповів, як на Харківщині боротимуться з корупцією
Фото: Олег Синєгубов
На Харківщині створюють робочу групу «Прозорість та підзвітність».
До групи входитимуть представники ХОВА, районних адміністрацій, правоохоронці та антикорупційні органи, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
«Її мета – забезпечити контроль та прозорість використання коштів державного та місцевих бюджетів», – зазначив Синєгубов.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Жовтня 2023 в 17:33;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині створюють робочу групу «Прозорість та підзвітність».".