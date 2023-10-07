Синегубов рассказал, как на Харьковщине будут бороться с коррупцией
Фото: Олег Синегубов
На Харьковщине создают рабочую группу «Прозрачность и подотчетность».
В группу будут входить представители ХОВА, районных администраций, правоохранители и антикоррупционные органы, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
«Ее цель – обеспечить контроль и прозрачность использования средств государственного и местных бюджетов», – отметил Синегубов.
Читайте также: Топ-помощников Зеленского обвиняют в коррупции — Reuters
Популярно
Новости по теме:
Вы читали новость: «Синегубов рассказал, как на Харьковщине будут бороться с коррупцией»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 7 октября 2023 в 17:33;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине создают рабочую группу «Прозрачность и подотчетность».".