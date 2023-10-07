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Синегубов рассказал, как на Харьковщине будут бороться с коррупцией

Общество 17:33   07.10.2023
Виктория Яковенко
Синегубов рассказал, как на Харьковщине будут бороться с коррупцией Фото: Олег Синегубов

На Харьковщине создают рабочую группу «Прозрачность и подотчетность».

В группу будут входить представители ХОВА, районных администраций, правоохранители и антикоррупционные органы, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

«Ее цель – обеспечить контроль и прозрачность использования средств государственного и местных бюджетов», – отметил Синегубов.

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Автор: Виктория Яковенко
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    • • Дата публикации материала: 7 октября 2023 в 17:33;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине создают рабочую группу «Прозрачность и подотчетность».".