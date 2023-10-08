У Харкові вітер валив гілки та дерева: міськрада показала наслідки (фото)
У Харкові 8 жовтня через негоду впали сім дерев та 12 великих гілок.
До служби «1562» надійшло 11 заявок щодо повалених дерев і гілок у Немишлянському, Шевченківському, Салтівському, Індустріальному та Київському районах, повідомляє пресслужба міськради з посиланням на департамент житлово-комунального господарства.
Бригади СКП «Харківзеленбуд» і КП «Харківблагоустрій» виїхали на місця викликів для усунення аварійних ситуацій. Комунальники прибрали з проїжджих частин і прибудинкових територій повалені дерева та великі гілки, а потім розпиляли їх.
Фахівці КП «Міськсвітло» зробили два виїзди на обрив мереж електропостачання в Немишлянський та Індустріальний райони. В обох випадках на лінії вуличного та зовнішнього освітлення впали дерева.
Фото: Харківська міськрада
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Жовтня 2023 в 14:27;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові 8 жовтня через негоду впали сім дерев та 12 великих гілок.".