У Харкові вітер валив гілки та дерева: міськрада показала наслідки (фото)

У Харкові 8 жовтня через негоду впали сім дерев та 12 великих гілок.

До служби «1562» надійшло 11 заявок щодо повалених дерев і гілок у Немишлянському, Шевченківському, Салтівському, Індустріальному та Київському районах, повідомляє пресслужба міськради з посиланням на департамент житлово-комунального господарства.

Бригади СКП «Харківзеленбуд» і КП «Харківблагоустрій» виїхали на місця викликів для усунення аварійних ситуацій. Комунальники прибрали з проїжджих частин і прибудинкових територій повалені дерева та великі гілки, а потім розпиляли їх.

Фахівці КП «Міськсвітло» зробили два виїзди на обрив мереж електропостачання в Немишлянський та Індустріальний райони. В обох випадках на лінії вуличного та зовнішнього освітлення впали дерева.



Фото: Харківська міськрада