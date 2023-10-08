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В Харькове ветер валил ветки и деревья: горсовет показал последствия (фото)

Общество 14:27   08.10.2023
Елена Нагорная
В Харькове ветер валил ветки и деревья: горсовет показал последствия (фото) Фото: Харьковский горсовет

В Харькове 8 октября из-за непогоды упали семь деревьев и 12 крупных веток.

В службу «1562» сегодня поступило 11 заявок по поваленным деревьям и веткам в Немышлянском, Шевченковском, Салтовском, Индустриальном и Киевском районах, сообщает пресс-служба горсовета со ссылкой на департамент жилищно-коммунального хозяйства.

Бригады СКП «Харьковзеленстрой» и КП «Харьковблагоустройство» выехали на места вызовов для устранения аварийных ситуаций. Коммунальщики убрали с проезжих частей и придомовых территорий поваленные деревья и большие ветки, а потом распилили их.

Специалисты КП «Горсвет» совершили два выезда на обрыв сетей электроснабжения в Немышлянский и Индустриальный районы. В обоих случаях на линии уличного и наружного освещения упали деревья.


Фото: Харьковский горсовет

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 8 октября 2023 в 14:27;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове 8 октября из-за непогоды упали семь деревьев и 12 крупных веток.".