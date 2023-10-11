Росіяни били по Харківщині з РСЗВ, вертольотів та ракетами: четверо поранені

Під обстріл із РСЗВ та удар ракети С-300 вранці потрапила Борова. Протягом доби окупанти руйнували Великий Бурлук, села Богодухівського та Куп’янського районів.

Подробиці про наслідки ворожих обстрілів повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Сьогодні вранці, близько 05:00, ворог обстріляв із РСЗВ та завдав ракетного удару ЗРК С-300 по с. Борова Ізюмського району. Пошкоджено 2 житлових будинки. Без постраждалих”, – написав він у телеграмі.

Протягом доби армія РФ обстрілювала населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського, Ізюмського та Куп’янського районів. Внаслідок цього поранення отримали чотири особи. Троє з них – у Великому Бурлуку. Там від ракетного удару постраждали дві жінки 45 років та 34-річний поліціянт.

“Одна жінка та чоловік госпіталізовані. У селищі пошкоджено 10 будівель та чотири автомобілі”, – уточнив дані Синєгубов.

Ще один поранений – у Курилівці Куп’янського району. Там артилерія вдарила по житловому будинку. Поранення отримав 47-річний чоловік.

“У с. Басове Богодухівського району через обстріл з гелікоптера пошкоджено приватне домоволодіння. Внаслідок обстрілу с. Петропавлівка Куп’янського району пошкоджені два житлових будинки, господарчі споруди“, – доповнив начальник ХОВА.