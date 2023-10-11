Live
  • Ср 11.10.2023
    • Харьков
  •   +3°С
  • USD 36.51
  • EUR 38.6
    • 🔴

Россияне били по Харьковщине из РСЗО, вертолетов и ракетами: четверо ранены

Происшествия 09:02   11.10.2023
Оксана Горун
Россияне били по Харьковщине из РСЗО, вертолетов и ракетами: четверо ранены Фото: telegram Олега Синегубова

Под обстрел из РСЗО и удар ракеты С-300 утром попала Боровая. В течение суток оккупанты разрушали Великий Бурлук, села Богодуховского и Купянского районов.

Подробности о последствиях вражеских обстрелов сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Сегодня утром, около 05:00, враг обстрелял из РСЗО и нанес ракетный удар ЗРК С-300 по с. Боровая в Изюмском районе. Повреждены два жилых дома. Без пострадавших», — написал он в telegram.

В течение суток армия РФ обстреливала населенные пункты Харьковского, Богодуховского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов. В результате ранения получили четыре человека. Трое из них — в Великом Бурлуке. Там от ракетного удара пострадали две женщины 45 лет и 34-летний полицейский.

Последствия обстрелов Харьковщины 10 октября 2023
Фото: telegram Олега Синегубова

«Одна женщина и мужчина госпитализированы. В поселке повреждены 10 зданий и 4 автомобиля», — уточнил данные Синегубов.

Еще один раненый — в Куриловке Купянского района. Там артиллерия ударила по жилому дому. Ранение получил 47-летний мужчина.

Читайте также: Наступление РФ на Харьковщине: ISW и военные ВСУ — об обстановке на востоке

«В с. Басово Богодуховского района из-за обстрела с вертолета повреждено частное домовладение. В результате обстрела с. Петропавловка Купянского района повреждены два жилых дома, хозяйственные постройки», — дополнил начальник ХОВА.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Украинка с обложки Playboy выжила после ранения в голову, спасая детей (видео)
Украинка с обложки Playboy выжила после ранения в голову, спасая детей (видео)
11.10.2023, 09:29
Известно ли что-то о наводчике удара по Грозе на Харьковщине: данные полиции
Известно ли что-то о наводчике удара по Грозе на Харьковщине: данные полиции
10.10.2023, 23:10
На взятке в Харькове попался чиновник Государственной исполнительной службы
На взятке в Харькове попался чиновник Государственной исполнительной службы
10.10.2023, 14:53
Россияне били по Харьковщине из РСЗО, вертолетов и ракетами: четверо ранены
Россияне били по Харьковщине из РСЗО, вертолетов и ракетами: четверо ранены
11.10.2023, 09:02
Наступление РФ на Харьковщине: ISW и военные ВСУ — об обстановке на востоке
Наступление РФ на Харьковщине: ISW и военные ВСУ — об обстановке на востоке
11.10.2023, 07:45
Терехов открыл новый памятник в Харькове (фото)
Терехов открыл новый памятник в Харькове (фото)
10.10.2023, 23:55

Новости по теме:

08:25
Сегодня утром россияне обстреляли Боровую, сутки били по Купянщине — полиция
07:13
Армия РФ резко активизировалась на Харьковщине: 30 атак за сутки — Генштаб
20:26
21 атаку провели военные РФ за сутки в Купянском районе Харьковщины — Генштаб
13:53
РФ сосредоточила усилия вблизи Синьковки и Ивановки на Харьковщине — ВСУ
08:38
Сутки на Харьковщине без пострадавших из-за обстрелов — ХОВА

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Россияне били по Харьковщине из РСЗО, вертолетов и ракетами: четверо ранены»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 11 октября 2023 в 09:02;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Под обстрел из РСЗО и удар ракеты С-300 утром попала Боровая. В течение суток оккупанты разрушали Великий Бурлук, села Богодуховского и Купянского районов".