Россияне били по Харьковщине из РСЗО, вертолетов и ракетами: четверо ранены

Под обстрел из РСЗО и удар ракеты С-300 утром попала Боровая. В течение суток оккупанты разрушали Великий Бурлук, села Богодуховского и Купянского районов.

Подробности о последствиях вражеских обстрелов сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Сегодня утром, около 05:00, враг обстрелял из РСЗО и нанес ракетный удар ЗРК С-300 по с. Боровая в Изюмском районе. Повреждены два жилых дома. Без пострадавших», — написал он в telegram.

В течение суток армия РФ обстреливала населенные пункты Харьковского, Богодуховского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов. В результате ранения получили четыре человека. Трое из них — в Великом Бурлуке. Там от ракетного удара пострадали две женщины 45 лет и 34-летний полицейский.

«Одна женщина и мужчина госпитализированы. В поселке повреждены 10 зданий и 4 автомобиля», — уточнил данные Синегубов.

Еще один раненый — в Куриловке Купянского района. Там артиллерия ударила по жилому дому. Ранение получил 47-летний мужчина.

«В с. Басово Богодуховского района из-за обстрела с вертолета повреждено частное домовладение. В результате обстрела с. Петропавловка Купянского района повреждены два жилых дома, хозяйственные постройки», — дополнил начальник ХОВА.