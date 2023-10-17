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Після удару ФАБ-500 у Харкові відновлюють Будинок офіцерів: не вистачає грошей

Суспільство 10:33   17.10.2023
Оксана Горун
Після удару ФАБ-500 у Харкові відновлюють Будинок офіцерів: не вистачає грошей Фото: АрміяInform

Будинок офіцерів, у якому займалися сотні дітей та дорослих у Харкові, розбила російська бомба на початку повномасштабного вторгнення – у березні 2022 року. Інформагентство Міноборони України “АрміяInform” повідомило про відновлювальні роботи.

“З бюджету обласної військової адміністрації нам виділили 9 мільйонів гривень для реалізації першочергових робіт. На жаль, не вистачає ще 1 мільйона для оплати роботи рембригад. Без останнього розпочати заміну майже 7 тисяч квадратних метрів даху, відновлення опалення та водопостачання, на жаль, неможливо”, – розповів у коментарі “АрміяInform” начальник 9-го Гарнізонного будинку офіцерів (ГБО) майор Юрій Максимченко.

Зруйнований ударом ФАБ будинок офіцерів у Харкові
Фото: АрміяInform

Проте першочергові роботи військові проводять – самотужки. Насамперед розібрали завали на місці ділянки даху, що обвалилася, і закрили вікна.

“Протягом півтора року ми зробили чимало. Найбільше постраждали дах, водопровід і система опалення. Майже 200 вікон вибито ворожими вибухами. З’явилися тріщини на стінах. Будівля нормально стояла від 1951 року. Мабуть, окупанти вирішили це виправити”, – зазначив Максимченко.

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Паралельно з проведенням першочергових робіт військові продовжують спілкування з чиновниками та благодійниками – у пошуках коштів, яких бракує на відновлення історичної будівлі.

“Доведеться ще добре попрацювати, щоб повернутися до попереднього рівня розвитку та появи дитячого сміху в приміщеннях творчих гуртків закладу культури”, – зазначили в ІА Міноборони України.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Жовтня 2023 в 10:33;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Будинок офіцерів, у якому займалися сотні дітей та дорослих у Харкові, розбила російська бомба на початку повномасштабного вторгнення – у березні 2022 року. Інформагентство Міноборони України “АрміяInform” повідомило про відновлювальні роботи".