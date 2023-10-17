Після удару ФАБ-500 у Харкові відновлюють Будинок офіцерів: не вистачає грошей

Будинок офіцерів, у якому займалися сотні дітей та дорослих у Харкові, розбила російська бомба на початку повномасштабного вторгнення – у березні 2022 року. Інформагентство Міноборони України “АрміяInform” повідомило про відновлювальні роботи.

“З бюджету обласної військової адміністрації нам виділили 9 мільйонів гривень для реалізації першочергових робіт. На жаль, не вистачає ще 1 мільйона для оплати роботи рембригад. Без останнього розпочати заміну майже 7 тисяч квадратних метрів даху, відновлення опалення та водопостачання, на жаль, неможливо”, – розповів у коментарі “АрміяInform” начальник 9-го Гарнізонного будинку офіцерів (ГБО) майор Юрій Максимченко.

Проте першочергові роботи військові проводять – самотужки. Насамперед розібрали завали на місці ділянки даху, що обвалилася, і закрили вікна.

“Протягом півтора року ми зробили чимало. Найбільше постраждали дах, водопровід і система опалення. Майже 200 вікон вибито ворожими вибухами. З’явилися тріщини на стінах. Будівля нормально стояла від 1951 року. Мабуть, окупанти вирішили це виправити”, – зазначив Максимченко.

Паралельно з проведенням першочергових робіт військові продовжують спілкування з чиновниками та благодійниками – у пошуках коштів, яких бракує на відновлення історичної будівлі.

“Доведеться ще добре попрацювати, щоб повернутися до попереднього рівня розвитку та появи дитячого сміху в приміщеннях творчих гуртків закладу культури”, – зазначили в ІА Міноборони України.