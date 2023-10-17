После удара ФАБ-500 в Харькове восстанавливают Дом офицеров: не хватает денег
Дом офицеров, в котором занимались сотни детей и взрослых в Харькове, разбила российская бомба в самом начале полномасштабного вторжения — в марте 2022 года. Информагентство Минобороны Украины «АрміяInform» сообщило о восстановительных работах.
«Из бюджета областной военной администрации нам выделили 9 миллионов гривен для реализации первоочередных работ. К сожалению, не хватает еще 1 миллиона для оплаты работы рембригад. Без последнего приступить к замене почти 7 тысяч квадратных метров крыши, восстановлению отопления и водоснабжения, к сожалению, невозможно», — рассказал в комментарии «АрміяInform» начальник 9-го Гарнизонного дома офицеров (ГДО) майор Юрий Максимченко.
Тем не менее первоочередные работы военные проводят — своими силами. В первую очередь разобрали завалы на месте рухнувшего участка крыши и закрыли окна.
«В течение полутора лет мы сделали немало. Больше всего пострадали крыша, водопровод и система отопления. Почти 200 окон выбиты вражескими взрывами. Появились трещины на стенах. Здание нормально стояло с 1951 года. Видимо, оккупанты решили это исправить», — отметил Максимченко.
Читайте также: Зарабатывают на восстановлении: в Харькове заявили о завышении цен строителями
Параллельно с проведением первоочередных работ военные продолжают общение с чиновниками и благотворителями — в поисках недостающих средств на восстановление исторического здания.
«Придется еще хорошо поработать, чтобы вернуться к предыдущему уровню развития и появлению детского смеха в помещениях творческих кружков заведения культуры», — отметили в ИА Минобороны Украины.
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: відновлення, восстановление, дом офицеров;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «После удара ФАБ-500 в Харькове восстанавливают Дом офицеров: не хватает денег»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 17 октября 2023 в 10:33;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Дом офицеров, в котором занимались сотни детей и взрослых в Харькове, разбила российская бомба в самом начале полномасштабного вторжения — в марте 2022 года. Информагентство Минобороны Украины «АрміяInform» сообщило о восстановительных работах".