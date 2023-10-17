После удара ФАБ-500 в Харькове восстанавливают Дом офицеров: не хватает денег

Дом офицеров, в котором занимались сотни детей и взрослых в Харькове, разбила российская бомба в самом начале полномасштабного вторжения — в марте 2022 года. Информагентство Минобороны Украины «АрміяInform» сообщило о восстановительных работах.

«Из бюджета областной военной администрации нам выделили 9 миллионов гривен для реализации первоочередных работ. К сожалению, не хватает еще 1 миллиона для оплаты работы рембригад. Без последнего приступить к замене почти 7 тысяч квадратных метров крыши, восстановлению отопления и водоснабжения, к сожалению, невозможно», — рассказал в комментарии «АрміяInform» начальник 9-го Гарнизонного дома офицеров (ГДО) майор Юрий Максимченко.

Тем не менее первоочередные работы военные проводят — своими силами. В первую очередь разобрали завалы на месте рухнувшего участка крыши и закрыли окна.

«В течение полутора лет мы сделали немало. Больше всего пострадали крыша, водопровод и система отопления. Почти 200 окон выбиты вражескими взрывами. Появились трещины на стенах. Здание нормально стояло с 1951 года. Видимо, оккупанты решили это исправить», — отметил Максимченко.

Параллельно с проведением первоочередных работ военные продолжают общение с чиновниками и благотворителями — в поисках недостающих средств на восстановление исторического здания.

«Придется еще хорошо поработать, чтобы вернуться к предыдущему уровню развития и появлению детского смеха в помещениях творческих кружков заведения культуры», — отметили в ИА Минобороны Украины.