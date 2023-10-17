Росіяни транслюють своє радіо на Харківщині під назвою «Слобожанське FM»
У Харкові та області на частоті 90,2 FM російські окупанти намагаються вести фейкове радіомовлення під назвою “Слобожанське FM”, повідомила ХОВА.
Вже не вперше ворог намагається маскуватися під українське мовлення та дезінформувати населення Харківщини.
Слухайте лише перевірену інформацію. «Слобожанське FM» говорить на частотах:
Балаклія – 104,9 МГц;
Зміїв – 90,8 МГц;
Близнюки – 100,1 МГц;
Барвінкове – 103,4 МГц.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: «Слобожанское FM, радио, радиовещание, россияне, харківщина, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Жовтня 2023 в 18:32;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові та області на частоті 90,2 FM російські окупанти намагаються вести фейкове радіомовлення під назвою “Слобожанське FM”, повідомила ХОВА.".