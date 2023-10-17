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Росіяни транслюють своє радіо на Харківщині під назвою «Слобожанське FM»

Суспільство 18:32   17.10.2023
Оксана Якушко
Росіяни транслюють своє радіо на Харківщині під назвою «Слобожанське FM»

У Харкові та області на частоті 90,2 FM російські окупанти намагаються вести фейкове радіомовлення під назвою “Слобожанське FM”, повідомила ХОВА.

Вже не вперше ворог намагається маскуватися під українське мовлення та дезінформувати населення Харківщини.

Слухайте лише перевірену інформацію. «Слобожанське FM» говорить на частотах:

Балаклія – 104,9 МГц;

Зміїв – 90,8 МГц;

Близнюки – 100,1 МГц;

Барвінкове – 103,4 МГц.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Жовтня 2023 в 18:32;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові та області на частоті 90,2 FM російські окупанти намагаються вести фейкове радіомовлення під назвою “Слобожанське FM”, повідомила ХОВА.".