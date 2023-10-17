Россияне транслируют свое радио на Харьковщине под названием «Слобожанское FM»

В Харькове и области на частоте 90,2 FM российские оккупанты пытаются вести фейковое радиовещание под названием «Слобожанское FM», сообщила ХОВА.

Уже не впервые враг пытается маскироваться под украинское вещание и дезинформировать население Харьковщины.

Слушайте только проверенную информацию. «Слобожанское FM» говорит на частотах:

Балаклея – 104,9 МГц;

Змиев – 90,8 МГц;

Близнюки – 100,1 МГц;

Барвенково – 103,4 МГц.