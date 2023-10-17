Россияне транслируют свое радио на Харьковщине под названием «Слобожанское FM»
В Харькове и области на частоте 90,2 FM российские оккупанты пытаются вести фейковое радиовещание под названием «Слобожанское FM», сообщила ХОВА.
Уже не впервые враг пытается маскироваться под украинское вещание и дезинформировать население Харьковщины.
Слушайте только проверенную информацию. «Слобожанское FM» говорит на частотах:
Балаклея – 104,9 МГц;
Змиев – 90,8 МГц;
Близнюки – 100,1 МГц;
Барвенково – 103,4 МГц.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: «Слобожанское FM, радио, радиовещание, россияне, харьковщина, хова;
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- • Дата публикации материала: 17 октября 2023 в 18:32;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове и области на частоте 90,2 FM российские оккупанты пытаются вести фейковое радиовещание под названием «Слобожанское FM», сообщила ХОВА.".