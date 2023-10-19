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Робота в Харкові та області: вакансії тижня від 11 до 20 тисяч гривень

Суспільство 11:16   19.10.2023
Вікторія Яковенко
Робота в Харкові та області: вакансії тижня від 11 до 20 тисяч гривень Фото: ХОВА

Станом на 19 жовтня в Харківській області актуальні 1050 вакансій, повідомили у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.

Рейтинг цього тижня очолює вакансія слюсаря з ремонту колісних транспортних засобів із зарплатою 20 тисяч гривень. Інженер з охорони праці та пожежної безпеки матиме 19700, а кондитер – 19 тисяч.

Логіст зароблятиме 18500, монтажник інформаційно-комунікаційного устаткування – 17 тисяч, державний аудитор – 16800, інженер з розрахунків – 16250, бухгалтер – 15 тисяч, слюсар будівельний – 12 тисяч, робітник зеленого будівництва – 11 тисяч.

З повним переліком актуальних вакансій можна ознайомитись за посиланням.

З питань зайнятості та безробіття можна звернутися до Telegram або на «гарячу лінію» обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами: 096 055 48 69, 063 847 83 67, 067 728 97 45, 097 970 40 68.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Жовтня 2023 в 11:16;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 19 жовтня в Харківській області актуальні 1050 вакансій, повідомили у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.".